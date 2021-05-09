Гейдар Алиев построил наш общий дом под названием Азербайджан!

Построить дом, посадить дерево, вырастить сына. Это традиционная формула жизни и успеха, неизвестно кем и когда придуманная. Следовать ей стремятся по сей день жители разных стран, профессий, религий и политических убеждений. Но, беря эту формулу за основу, невольно задаешься вопросом - а как тогда оценивать жизненный путь, след в истории такого величайшего политического деятеля, как Гейдар Алиев?

Сегодня ему исполнилось бы 98 лет. И не удивительно, что день рождения Гейдара Алиева так широко отмечается в Азербайджане. Ведь он отдал всего себя ради построения государства, которое было бы сродни самому крепкому, большому, комфортному и прочному дому. Он посадил "дерево" устойчивого экономического развития, политической стабильности, плодами которого пользуется нынешнее поколение граждан республики и будут пользоваться наши дети и внуки.

О том, что еще будучи руководителем советского Азербайджана, в 70-80-е годы, Гейдар Алиев думал о будущем независимого Азербайджана, я абсолютно не сомневаюсь. Я являюсь живым свидетелем конкретных шагов, доказывающих бесспорность этой истины. Молодое поколение граждан независимого Азербайджана, может быть, не в курсе, но в советское время на самых высоких позициях в органах государственной безопасности республики были вовсе не азербайджанцы. Именно Гейдар Алиев положил конец подобной несправедливой кадровой политике, способствовал приему на работу в органы госбезопасности азербайджанцев, осуществлял политику изменения национального состава сотрудников КГБ.

Позже, в то время, когда Гейдар Алиев занимал пост руководителя советского Азербайджана, из года в год росло число азербайджанских студентов, направляемых по инициативе Гейдара Алиева на учебу в Москву, Ленинград, Киев и другие города Советского Союза. Всего, за те годы, что Гейдар Алиев возглавлял республику, большое количество нашей молодежи получили образование в лучших вузах СССР. Это были шаги по формированию национальных кадров - того, без чего немыслимо было бы само успешное существование Азербайджана после обретения независимости.

Именно Гейдар Алиев создал и национальные военные кадры. Огромное количество азербайджанцев по его инициативе получили образование в лучших советских военных вузах. Кроме того, в 1971 году именно по инициативе первого секретаря ЦК КП Азербайджанской ССР Гейдара Алиева в Баку была открыта спецшкола имени Джамшида Нахчыванского. Добиться согласия высшего советского руководства на открытие этой кузницы национальных военных кадров в Азербайджане было очень сложной задачей.

Только политическая дальнозоркость, большая любовь к Родине Гейдара Алиева помогли преодолеть все преграды. В дальнейшем все дало свои плоды - более 100 выпускников училища в разное время были награждены орденами и медалями Азербайджана, из них 8 были удостоены почетного звания Национального Героя Азербайджана. Независимого, замечу, Азербайджана. Того, о котором всегда мечтал наш Общенациональный лидер. Укреплению которого он посвятил всю свою жизнь.

Сегодня многие специалисты по праву отмечают все более растущую роль Азербайджана в статусе регионального лидера. Отмечаются блестящие достижения нашего независимого государства в нефтегазовой отрасли. Но ведь всего этого не было бы, если бы не Гейдар Алиев! Ведь это он в 70-80-е годы прошлого столетия проделал грандиозную работу по развитию нефтяной промышленности Азербайджана. Так, для строительства платформ на вновь разведанных нефтяных месторождениях за счет средств, полученных из союзного бюджета, был сооружен Бакинский завод глубоководных оснований. На все это была выделена колоссальная даже по нынешним временам сумма в 400 миллионов долларов.

Вот как Гейдар Алиев развивал нефтяную промышленность Азербайджана, уже тогда заглянув в будущее и создав предпосылки для укрепления важнейшей отрасли!

А сколько сделал Гейдар Алиев для ренессанса азербайджанской культуры! Такие корифеи нашей культуры, как Гара Гараев, Фикрет Амиров, Ниязи, Рашид Бейбутов были удостоены звания "Народный артист СССР", иных высоких государственных наград. По рекомендации и при поддержке Гейдара Алиева балет "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова был удостоен Государственной премии СССР. Больших успехов достигло и азербайджанское кино.

По инициативе и под руководством Гейдара Алиева были отмечены 100-летие со дня рождения Наримана Нариманова, 600-летие Имадеддина Насими, 100-летие Азербайджанского национального драматического театра, 50-летие Азербайджанского государственного академического театра русской драмы, 50-летие журнала "Азербайджан гадыны", на высоком уровне были проведены юбилеи Узеира Гаджибейли, Самеда Вургуна, Джафара Джаббарлы, Мамед Саида Ордубади, многих других представителей культуры и искусства.

В 1975 году в связи с юбилеем великого композитора Узеира Гаджибейли был создан его Дом-музей. Накануне 80-летнего юбилея Джафара Джаббарлы открылся и его Дом-музей, кроме того, драматургу поставили величественный памятник в центре Баку. В те же годы был установлен памятник Имадеддину Насими, организован Дом-музей Бюльбюля.

Собственно, признанием его огромных заслуг на посту руководителя советского Азербайджана был указ о назначении Гейдара Алиева первым заместителем председателя Совета Министров СССР. Только вдумайтесь - Гейдар Алиев курировал работу министерства путей сообщения, министерства морского флота, министерства дорожного строительства, министерства связи Советского Союза, а также науку, культуру и образование.

История не терпит сослагательного наклонения, но о том, сколь эффективной была его работа, сколь больших достижений он достиг, говорит то, что и по сей день очень часто слышны справедливые утверждения российских политиков, политологов, журналистов о том, что будь Гейдар Алиев у руля СССР, распада Советского Союза удалось бы избежать.

Да, можно бесконечно долго говорить об этой гениальной Личности. Можно и нужно воздавать должное его огромной заслуге в укреплении государственности нашей независимой страны. Он спас Азербайджан от раскола, от раздробления. Он оставил после себя государство, которое было нацелено на успешное развитие. Азербайджан возглавил Ильхам Алиев - сын и последователь своего великого отца, осуществивший историческую миссию освобождения нашей страны от армянской оккупации. Миллионы азербайджанцев по всему миру наблюдали, как Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в день освобождения Шуши возлагали цветы на могилу Гейдара Алиева - основателя современного азербайджанского государства. И сегодня, живя в стране, которая победила в Отечественной войне и является политическим и экономическим лидером всего Южного Кавказа, мы склоняем голову в память о выдающемся политическом деятеле Гейдаре Алиеве, который построил наш общий дом под названием Азербайджан!

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана