Президент Ильхам Алиев: По окончании военных действий нами были переданы все военнопленные, которые находились у нас по итогам войны

По окончании военных действий нами были переданы все военнопленные, которые находились у нас по итогам войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

"Азербайджан проявляет добрую волю в вопросах, связанных с гуманитарной проблематикой. Должен сказать, что по окончании военных действий нами были переданы все военнопленные, которые находились у нас по итогам войны, и после окончания военных действий в течение этих 6 месяцев нами было найдено совместно с миротворцами и представителями армянской стороны и передано армянской стороне около 1600 тел погибших армянских военнослужащих на территории, освобожденной от оккупации. Для сравнения скажу, что после Первой Карабахской войны в течение всех лет оккупации нам не было с армянской стороны передано ни одно тело пропавшего без вести азербайджанского военнослужащего, а таких у нас около 4 тысяч. Также принимая во внимание гуманитарный аспект будущего развития событий, как вы знаете, мы обеспечиваем беспрепятственную коммуникацию между населенными пунктами Республики Армении по автодороге, которая располагается на освобожденных территориях, более 20 километров этой автодороги сегодня находится в пользовании армянских граждан. И никаких препятствий или же сложностей в этом нет. Это также проявление доброй воли азербайджанской стороны.

Как вы знаете, по предложению российской стороны и согласию Азербайджана на протяжении долгого времени, по моему, одного месяца, газ из России в Армению транспортировался через территорию Азербайджана в связи с ремонтными работами на российской территории. Это также был жест доброй воли, нацеленный на нормализацию постконфликтной ситуации. Таких примеров много. Не хочу долго занимать ваше время этим. Просто хотел бы сказать, что мы со своей стороны не только на словах, но и на деле делаем все для того, чтобы постконфликтная ситуация протекала в спокойной обстановке, без нервозности и с учетом необходимости выстраивания будущих отношений в регионе Южного Кавказа, основанных на стабильности и предсказуемости",- сказал глава государства.