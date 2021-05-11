https://news.day.az/politics/1341926.html Джейхун Байрамов и Сергей Лавров проводят встречу в расширенном составе
Джейхун Байрамов и Сергей Лавров проводят встречу в расширенном составе
Под председательством министров иностранных дел Азербайджана и России проходит встреча делегаций в расширенном составе.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице МИД Азербайджана в Twitter.
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