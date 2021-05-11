Джейхун Байрамов и Сергей Лавров проводят встречу в расширенном составе

Под председательством министров иностранных дел Азербайджана и России проходит встреча делегаций в расширенном составе.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице МИД Азербайджана в Twitter.