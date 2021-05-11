Вторая партия вакцины Sputnik V поступит в Азербайджан до конца мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сказал глава МИД России Сергей Лавров.