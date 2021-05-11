https://news.day.az/politics/1341964.html Вторая партия вакцины Sputnik V поступит в Азербайджан до конца мая – Сергей Лавров
Вторая партия вакцины Sputnik V поступит в Азербайджан до конца мая – Сергей Лавров
Вторая партия вакцины Sputnik V поступит в Азербайджан до конца мая.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сказал глава МИД России Сергей Лавров.
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