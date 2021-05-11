Считаем, что вопросу транспортной разблокировки региона стоит уделять большее внимание.

Об этом во вторник сказал Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым, отвечая на вопрос главы Русской службы новостей АМИ Trend Ляман Зейналовой, передает Day.Az.

По его словам, работа подготовительного характера в регионе идет очень интенсивно. Уже проведено шесть заседаний трехсторонней рабочей группы под эгидой ее председателей.

"Там большой объем работы, и над этими вопросами работают экспертные подгруппы. По существующей информации, по некоторым вопросам прогресса больше, чем по остальным", - сказал Байрамов.

"На это также влияет внутриполитическая ситуация в Армении, но хотели бы отметить, что этот аспект трехстороннего соглашения очень важен. Считаем, что этому пункту соглашения нужно уделять больше внимания и уверен, что скоро по каким-то транспортным маршрутам мы будем свидетелями начала работ", - сказал он.