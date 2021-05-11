Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является уникальным пространством, где существуют межрелигиозное согласие и сотрудничество

Азербайджан, как один из историко-культурных центров мусульманского мира, является уникальным пространством, где на протяжении сотен лет представители различных религий и верований проживают в условиях мира и спокойствия, существуют межрелигиозное согласие и сотрудничество.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравлении Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю праздника Рамазан.

"Исламская религия, постоянно призывающая к миру, гуманизму, братству и равенству, сыграла исключительную роль в установлении атмосферы терпимости, демократического сосуществования, единства и гармонии, основанных на взаимном уважении и доверии в нашем обществе, отличающемся своим культурно-этническим разнообразием. Сегодня обеспечение свободы совести и вероисповедания, отношений между государством и религией в соответствии с прогрессивными историческими традициями и нормами международного права, пропаганда и поощрение наших национально-нравственных ценностей являются одними из основных приоритетов нашей государственной политики", - сказал Президент Ильхам Алиев.