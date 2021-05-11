https://news.day.az/politics/1342044.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
11 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
"Уважаемый Владимир Владимирович,
Глубоко потрясен известием о гибели детей и взрослых в результате стрельбы в одной из школ Казани.
От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в письме.
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