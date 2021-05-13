https://news.day.az/politics/1342508.html США призывают к деэскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе
США призывают к деэскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе
США призывают к деэскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс написал на своей странице в Твиттер.
Как отмечает Прайс, Вашингтон внимательно следит за сообщениями о росте напряженности на армяно-азербайджанской границе.
"Мы понимаем, что общение между сторонами продолжается, и призываем к сдержанности в целях мирной деэскалации ситуации",- сказал он.
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