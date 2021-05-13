США призывают к деэскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс написал на своей странице в Твиттер.

Как отмечает Прайс, Вашингтон внимательно следит за сообщениями о росте напряженности на армяно-азербайджанской границе.

"Мы понимаем, что общение между сторонами продолжается, и призываем к сдержанности в целях мирной деэскалации ситуации",- сказал он.