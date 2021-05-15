Обращение Армении в ОДКБ не имеет никаких оснований

15 мая 2021 года состоялся телефонный разговор министра Джейхуна Байрамова с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, проинформировав своего коллегу в связи с напряженностью на азербайджано-армянской границе, министр Джейхун Байрамов отметил, что азербайджанские пограничники находятся на позициях, принадлежащих нашей стране, и этот процесс осуществляется в обычном режиме и в систематическом порядке.

До внимания главы МИД Таджикистана было доведено,, что и ранее были некоторые недовольства в связи с осуществляемыми в рамках территориальной целостности Азербайджана мерами по усилению системы охраны границы, но они были решены путем переговоров с участием сторон, подписавших трехстороннее заявление.

Отмечено, что в связи с недавней напряженностью на границе руководство Государственной пограничной службы Азербайджана было немедленно командировано в регион, проведены переговоры с пограничниками противоположной стороны.

Министр Джейхун Байрамов довел до внимания министра иностранных дел Таджикистана, председательствующего в настоящее время в ОДКБ, что обращение Армении в Организацию Договора о коллективной безопасности не имеет никаких оснований и является не чем иным, как попыткой руководящих кругов Армении политизировать этот вопрос.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что подобная напряженность должна решаться политическим и переговорным путем.