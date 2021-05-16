https://news.day.az/politics/1343123.html В ходе учений осуществлена передислокация боевой авиации - ВИДЕО
В ходе учений осуществлена передислокация боевой авиации - ВИДЕО
Согласно плану учений Азербайджанской Армии, была осуществлена передислокация боевой авиации.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, приведенные в состояние боевой готовности самолеты и вертолеты выдвигаются на резервные аэродромы.
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