В ходе учений осуществлена передислокация боевой авиации

Согласно плану учений Азербайджанской Армии, была осуществлена передислокация боевой авиации.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, приведенные в состояние боевой готовности самолеты и вертолеты выдвигаются на резервные аэродромы.