Как появился исторический миф под названием "геноцид армян"

Я никогда не занимался вопросом так называемого "геноцида армян в Османской империи специально", более того, он лежит вне плоскости моих основных научных исследований. Тема событий 1915 года меня затронула по касательной, и было это обусловлено проблематикой армянского терроризма. Когда я писал свою монографию "История транснационального армянского терроризма в ХХ столетии: историко-криминологическое исследование", то долго размышлял на тем, какой же идеологической руководствуются армянские террористы. Я долгое время перечитывал самые разные документы и исследования, включая очень серьезные книги американских и израильских спецслужбистов, и в итоге пришел к выводу, что у лидеров армянского терроризма никогда не было идеологии, их деятельность для них была бизнесом, который сводился к тому, чтобы вымогать деньги у диаспоры и убивать турецких дипломатов руками экзальтированных молодых людей, снабдив их взрывчаткой или оружием, а разницу в 80 процентов положить себе в карман. Например, та же ASALA совсем не тратила денег на пропаганду, так как у нее в этом не было необходимости, им было не нужно вербовать добровольцев, они сами к ним приходили, будучи уже идеологически накачанными. Когда я начал разбираться в том, почему так происходит, то увидел, что большинство рекрутов были готовы убивать не во имя будущего, а ради мести за прошлое, за конкретное прошлое - за "геноцид армян в Османской империи". Вот тогда я и заинтересовался этой темой.

Об этом Day.Az сказал известный российский историк, правовед и политолог, кандидат исторических наук, профессор Олег Кузнецов.

Как отметил наш собеседник, оказывается есть не одна, а две истории так называемого "геноцида армян в Османской империи" - русскоязычная и англоязычная.

"Разницу между ними проиллюстрирую на таком примере: в русскоязычной литературе и прессе обычно встречается такая цифра погибших в ходе Ванского восстания 1915 года армян - 40 тысяч. Но если посмотреть англоязычную историческую литературу, то выясняется, что в этом восстании участвовали не только армяне, но и ассирийцы-айсоры, и обе эти общины понесли примерно равные людские потери от действий османской армии: погибли 13 тысяч айсоров и 12 тысяч армян. С этого момента я понял, что тема "геноцида армян" - абсолютно конъюнктурна, насквозь лжива и подстраивается под ту целевую аудиторию, с которой планируется получить деньги за распространении в этой фокус-группе литературы по данному вопросу. В Турции живет или жил один исследователь, то ли истоиограф, то ли библиограф, по имени Джандан Бадем, который примерно в 2010 году издал каталог всех отдельных печатных изданий, увидевших свет в самых разных странах на самых разных языках народов мира. У него библиография обрывается 2005 или 2006 годом. Он собрал под одну обложку библиографические описания 4554 книг, три четверти из которых было издано, начиная с 1975 года, когда о себе впервые заявила ASALA. И в каждом заголовке присутствовало упоминание "геноцида армян в Османской империи". Вы только подумайте, подумайте внимательно: 4200 наименований книг за 30 лет, 130 изданий в год, одно новое издание каждый два с половиной дня. Вы ощущаете масштаб бизнеса и объем средств, вложенных в этот бизнес?", - задался вопросом историк.

По его словам, армяне считают себя жертвами так называемого "геноцида 1915 г." потому что им так удобно и, к тому же, им приказали так говорить.

"Есть много факторов, которые оказывают влияние на такое мировосприятие, на этот счет я написал и опубликовал несколько научных статей, их легко можно найти в интернете и на моем сайте, поэтому нет смысла пересказывать их содержание. У армян в их национально-религиозной традиции очень развит культ крови, вплоть до ритуальных жертвоприношений (или "матах"), вплоть до человеческих, о чем писал в своих мемуарах один активных участников Карабахской войны 1988-1994 гг. Маркар Мелконян, родной брат армянского террориста № 2 Монте Мелконяна, рассказывая о том, что армянские боевики из числа граждан стран Ближнего Востока нередко убивали азербайджанских мужчин, как военнопленных, так и гражданских лиц, на свежих могилах своих сообщников в соответствии с требованиями национальных традиций. Как мы видим, человеческая кровь для армян имеет сакральное значение, из чего можно сделать вывод о том, что иррациональная память армян в данном случае гораздо сильнее и активнее, чем, скажем, у европейцев. Такой "голос крови" на чисто психофизиологическом уровне неизбежно перекликается с "зовом жертвы". Если посмотреть армянские социальные сети, то в них можно легко найти большое количество роликов с попытками публичного самосожжения. Я думаю, что за разъяснением данного феномена нужно обращаться не ко мне, а к виктимологам, но уверен, что это тема требует отдельного особого разговора", - отметил он.

Правовед подчеркнул, что термин "геноцид армян" - не юридический, не политический, а пропагандистский, и является продуктом "Холодной войны".

"Впервые это словосочетание увидело свет в 1962 году в разгар Карибского кризиса, когда в ответ на размещение советских ракет с ядерными боеголовками на Кубу, США разместили аналогичные ракеты в Турции. В итоге СССР с Кубы свои ракеты вывел, а США всячески тормозили этот процесс, говорят, не без просьб со стороны Анкары. СССР гпдо было что-то изобретать в этих условиях, но не откровенно милитаристское, так как военно-техническое отставание СССР от США было еще очень велико, и война никому не была нужна. Вот в этих условиях и родилась тема "геноцида армян в Османской империи" как фактор политического и психологического давления на власти Турецкой республики. В 1962 году Центральный комитет Коммунистической партии Армении (естественно, не без согласия Кремля) принимает по становление о строительстве в Ереване мемориального комплекса "Цицернакаберд", отражающий представления армян о "Великой Армении" и их территориальные претензии к соседям, в первую очередь - к Турции. Тогда же Институт истории АН Армянской ССР переименовывается в Институт истории и армяноведения АН Армянской ССР и превращается в центр идеологической и интеллектуальной обработки советских и зарубежных армян в антитурецком и вообще нужном советскому политическому руководству духе. В 1965 году мемориал "Цицернакаберд" был открыт, и с этого момента пропаганда тезиса "геноцида армян" вышла на официальный уровень", - сообщил Кузнецов.

Он также добавил, что формирование в целом народе комплекса жертвы сопровождалось выдачей разного рода "компенсаций", чтобы армяне понимали, чего им требовать от турецких властей.

"При СССР в Армении был самый высокий процент людей с высшим образованием в сравнении с другими союзными республиками, но этот фактор, как показала последующая история, не сработал. Армения на духу населения получала дотаций вчетверо больше, чем остальные советские граждане. То есть в при советской власти среди армян формировалась откровенно потребительская модель организации общественной жизни, которая оказалась абсолютно нежизнеспособной при столкновении с реальностью. Наиболее ярким пример этому - Карабах, захватив который в 1994 году, армяне так и не смогло сводить в хозяйственном отношении. Наоборот, они разрушили там все дотла, и сконцентрировались на хищнической эксплуатации полезных ископаемых и природных ресурсов без какого-либо развития территории. Все то, что случилось на оккупированных азербайджанских землях в Карабахе должно было случиться и на турецких землях, если бы те перешли под ее юрисдикцию", - сказал политолог.

Кузнецов напомнил, что через разжигание армянского национализма и территориальных претензий армян к Турции СССР добился для себя очень многого.

"Натравив армян и курдов на Турцию, не увеличивая затрат на оборону, военную разведку, зарубежное военное присутствие, Советский Союз смог парализовать южный фланг НАТО. А если добавить сюда езе интифаду палестинцев против Израиля, то через терроризм и национализм малых народов СССР сумел ввергнуть регион Большого Ближнего Востока в режим "управляемого хаоса", чем на полтора десятилетия полностью обеспечил свою геополитическую безопасность и присутствие в данном регионе. Благодаря тезису о "геноциде армян в Османской империи" СССР выиграл один из раундов противостояния в "Холодной войне" с США и НАТО, что ему впоследствии, правда, вернулось бумерангом неприятностей глобального характера, начиная от армяно-азербайджанского межэтнического конфликта в Карабаха в конце 1980-х и заканчивая полномасштабной войной в этом регионе, ставшей ведущим фактором распада СССР в 1991 году", - заявил он.

Что же касается армянских зверств в Османской империи, наш собеседник дает этому вполне академическое объяснение.

"Армяне ни в одном вилайете Османской империи не являлись этническим большинством, а поэтому не могли создать некоего пространства, с опорой на ресурсы которого могли бы начать войну в ее классическом понимании. У них были только два ресурса - кровь и деньги. Терроризм, партизанские действия и диверсии - это самые экономически дешевые разновидности борьбы с государством, каким бы оно ни было. В условиях войны армяне делали только то, на что у них были силы и ресурсы, действовали сообразно имевшимся у них возможностям. А они были крайне ограничены и позволяли воевать только с мирными жителями, силами жандармерии (полиции) и полувоенным курдским ополчением. Будучи чуть лучше вооружены и оснащены, они были почти в полной безопасности и уверены в своей безнаказанности, пока не столкнулись с регулярными частями османской армии, от которых они бежали как зайцы. Кстати, события войны 2020 года в Карабахе еще раз наглядно показали, что армянские военные способны воевать только против мирного населения и полувоенных ополченческих формирований, как это было в Первую Карабахскую войну, но совершенно беспомощны перед регулярной армией, как это во вторую Карабахскую войну", - отметил профессор.

Отвечая на вопрос, почему Армения или армянская диаспора не обращаются в суд, чтобы судится с Турцией в международном уголовном суде, наш собеседник сказал, что Османская империя со своими подданными армянской национальности не делала ничего принципиально иного, чем все остальные воевавшие в Первую Мировую войну империи со своими из числа представителей этнических или религиозных меньшинств, если те представляли собой явную или даже только потенциальную угрозу для безопасности государства и тыла действующей армии.

"Начнем с того, что в Австро-Венгрии из Закарпатья были интернированы во внутренние области империи до одного миллиона русскоговорящих православных русин, из которых более двухсот тысяч или были убиты или умерли в процессе депортации. Не менее жестоко поступила Германская империя со своими подданными из числа эльзасских французов, опасаясь, что перейдут на сторону французской армии. Российская империя также вывезла из губерний Западного края в Заволжье и Зауралье более миллиона своих подданных, этнических немцев, боясь, что те перейдут на сторону кайзеровской Германии. Поэтому депортации армян в Османской империи с Кавказа и окрестностей Стамбула в Ливан и Сирию ничем не отличались от той практики, которую реализовывали остальные воюющие страны", - напомнил он.

По его словам, если рассматривать сугубо исторический и даже идеологический вопрос так называемого "геноцида армян" в судебном порядке, то в соответствии с принципом судопроизводства о всеобщем равенстве перед законом и судом, этот вопрос придется рассматривать в плоскости формального-правового сравнения действий османских властей с действиями российских властей в отношении балтийских немцев, германских властей в отношении эльзасских французов, австро-венгерских властей в отношении русинов и т.д.

"И если это случится, то всем станет понятно, что никакой особой жестокости османы к армянам не применяли, а если и применяли, то не более той, которые власти других воюющих держав применяли по отношению к своим подданным, в благонадежности которых сомневались только по национальному или религиозному признаку. Тогда было совершенно конкретное время, в котором царили совершенно конкретные нравы, имевшие универсальный характер, и поэтому из общей линейки негодяев выделить какого-то одного, самого негодяистого, просто не получится. Именно поэтому путь признания "геноцида армян в Османской империи" через суд был провальным, так как с самого начала противоречил принципал организации европейского судопроизводства, заложенного еще Наполеоном Бонапартом. Поэтому я даже не удивился, уогда узнал, что Европейский Суд по правам человека вынес вердикт о том, что спорные события из человеческой истории не могут быть предметом судебного разбирательства и решения.

Поэтому вместо того, чтобы прилагать усилия к установлению юридического статуса "геноцида армян в Османской империи" было бы лучше заняться установлением факта геноцида неандертальцев современным человеком. Потом останется признать армян прямыми потомками неандертальцев и обозначить данный фактор в качестве главной движущей силы геноцида, преследовавшего их на протяжении их стотысячелетнего существования. Картина получится, конечно, сюрреалистическая, гротесковая, но гораждо более с исторической точки зрения адекватная, чем вся та чушь, которую про поведывает интеллектуальная компонента армянской диаспоры в самых разных странах мира относительно "геноцида армян в Османской империи"", - подытожил Олег Кузнецов.