Превращение армян в инструмент в руках мировых держав

Заявление президента США Джо Байдена по большому счёту из себя существенного, кроме как политического заявления, не представляет. Никаких юридических, международно-правовых, даже моральных последствий оно за собой не нанесёт. Речь Байдена относительно пресловутого "геноцида армян" в Османской империи пафосна и цитируема, но абсолютно пуста и без всяких последствий.

Об этом Day.Az сказал российский историк, политический аналитик, профессор Олег Кузнецов.

"Если кто-то считает, что это какая-то большая победа армянской диаспоры, пусть так считают. "Блажен, кто верует, тепло ему на свете!" говорил в своё время в поэме "Горе от ума" Александр Грибоедов. Поэтому если люди живут самообманом и иллюзиями, пусть живут. Пройдёт неделя, две, ситуация никак не изменится, эйфория спадет. И через 10-15 дней все забудут о том, что сказал Байден. Если армяне хотят сублимировать таким образом свои комплексы, кто им может запретить, главное чтобы не мешали другим.

Если посмотреть официальное название речи Байдена на сайте Белого Дома, там нет ни слова о геноциде. В переводе на русский это звучит как "Заявление президента Джо Байдена относительно армянского дня памяти". Исходя из этого можно понять, насколько политически значимо и весомо его заявление", - cказал Кузнецов.

Российский историк напомнил, что первый официально зафиксированный геноцид случился в 1912 году во время первой Балканской войны, когда турецкое население изгоняли из Македонии.

"По этому факту американский Институт Карнеги созвал международно-следственную комиссию. В её состав от Российском империи входил член Госдумы Павел Милюков. Он описывал в одной из семи частей отчёта этой комиссии военные зверства греков, сербов и частично болгар в отношении турецкого населения. Отчёт этой комиссии был у издан в Женеве на французском языке в 1915 году. На тот момент уже шла Первая мировая война и о нём все забыли. Желающие могут ознакомиться с выводами этой комиссии в Интернете и понять, что первый геноцид и именно геноцид болгарских турок случился за три года до событий 1915 года. А военно-полицейские меры, которые проводили османские власти против своих армянских подданых, были универсальными и в других воюющих странах", - пояснил профессор.

Политический аналитик отметил, что дата 24 апреля 1915 года почему-то вырывается из контекста исторических событий того времени.

"При этом всегда забывается дата 25 апреля, когда началась Дарданнельская десантная операция объединённого командования Антанты с целью захвата Стамбула. Османские власти знали о том, что эта операция будет осуществлена. При чём знали ещё 19 апреля, когда на острове Лемнос произошла последняя тренировка высадки десанта и британская военно-морская разведка сообщила им об этом. Турецкая контрразведка тоже работала очень неплохо. Все прекрасно знали, что лидеры армян вступили в сговор с французами с целью организации мятежа в тылу османской армии в момент высадки десанта. И поэтому лидеров армянской общины Османской империи организованно нейтрализовали. В тот день в Стамбуле и окрестностях было арестовано 285 человек, при чём только тех, кого поймали на улицах. То есть, при наличии оружия, пропагандистской литературы и других запрещённых предметов, по всей Османской империи было арестовано 581 человек. Именно тех, в отношении кого можно было применить санкцию в виде ареста, за то, что они занимались не просто антигосударственной, а именно преступной деятельностью. Когда действительно началась высадка австралийско-новозеландского армейского корпуса британской империи на полуостров Галлиполи и сенегальских стрелков из состава французских колониальных войск в район Чанаккале на азиатскую часть, всем стало понятно, что эти превентивные меры были абсолютно обоснованными, оправданными и, самое главное, обеспечивали безопасность своего государства", - полагает Кузнецов.

Наш собеседник сообщил, что аналогичные меры предпринимали и другие воюющие страны.

"Например, в Австро-Венгрии из Закарпатья в своё время были депортированы до миллиона русинов, православных восточных славян, которых австро-венгерские власти подозревали в потенциальной измене, причём бездоказательно. Предполагалось, что русины могут перейти на сторону Российской империи. При этом порядка 200 тыс. человек было либо убиты, либо умерли во время депортации. Аналогичную политику проводила кайзеровская Германская империя, в отношении подданых "эльзасских" французов. Их сгоняли в концентрационные лагеря. Российская империя в начале 1915 года из западных губерний, из Царства Польского, из территории современной Беларуси, Литвы, севера Украины выселила 1.5 млн. этнических немцев и евреев вглубь страны, полагая что те могут также перейти на сторону кайзеровской Германии, в случае если её войскам удастся развить наступление.

Но самой интересной в этом смысле была война в южной Африке между германской колонией Намибии и южно-африканским союзом, который находился под протекторатом Великобритании. Германия и Великобритания перекупали африканские племена, которые воевали друг с другом и против колониальных войск. И там история Первой мировой войны с одной стороны принимала очень комические, с другой стороны трагические черты", - рассказал историк.

Что касается тезиса "геноцида армян", продолжил профессор, то он появился не в 1918, не в 1920 и даже не в 1945 году.

"Понятие геноцида с точки зрения международного права было сформулировано в 1950 году. Понятие так называемого "геноцида армян" появилось в 1962 году. Библиографическая работа турецкого исследователя Джандана Бадема очень хорошо доказывает этот факт. В 1962 году возник Карибский кризис. СССР разместил свои ракеты на Кубе, а США в Турции. Но когда СССР вывел свои ракеты с Кубы, США оставили свои ядерные вооружения в Турции. В частности, на базе Инджирлик сейчас находятся американские атомные бомбы. И тогда перед СССР стал вопрос, каким образом заблокировать активность южного фланга НАТО, собственно говоря Турции и Израиля. Поэтому была придумана идея "геноцида армян", тем более что в 1965 году приближалась круглая дата данного события.

В 1962 году центральный комитет коммунистической партии Армении издаёт постановление о создании мемориала Цицернакаберд, которое символизирует собой территориальные претензии армян к Турции. Начинается идеологическая обработка диаспоры, после чего СССР получает шикарный инструмент для давления на Турцию с тем, чтобы реализовывать свои геополитические интересы в регионе Передней Азии и Ближнего Востока. И поэтому тезис о "геноциде армян" является продуктом советской идеологии, который очень эффективно обеспечил интерес СССР в условиях холодной войны на протяжении 30 лет. Это была безусловно гениальная придумка кого-то из людей, обеспечивающих госбезопасность СССР. Потому что за счёт энергии агрессии малого народа при незначительных финансовых вложениях Турция была заблокирована. Угроза для СССР из дальнего региона практически не исходила. Поэтому южный театр военных действий для СССР был практически неопасен. Исходя из этого, идея "геноцида" армян в Османской империи была для СССР очень большой находкой и большой стратегической победой.

Но в изменившихся геополитических условиях президенты России и Турции решили строить отношения между двумя странами перевернув страницу геополитической конфронтации в Черноморско-Кавказском регионе и открыв страницу сотрудничества", - подчеркнул аналитик.

Наш собеседник выразил уверенность, что слова Джо Байдена это фигура речи, адресованная не в адрес ни Турции, ни Азербайджана, ни тюркского, ни мусульманского мира. Она адресована исключительно армянам.

"Армянская диаспора в США традиционно подерживает Демократическую партию. Армяне всегда вносят большие вклады в избирательные фонды демпартии, сенаторов, конгрессменов и президентов от этой партии. То есть, армянская диаспора плотно интегрирована в эту ветвь политической системы США. Поэтому демократы вынуждены их поощрять для того, чтобы в будущем не потерять ни финансовой, ни прямой электоральной поддержки.

В США по разным подсчётам проживает до 2.5 млн. армян, в отдельных штатах (Калифорния) они могут решить судьбу выборов. Напомню, что в 1982 году США даже объявили специальную программу о переселении на свою территорию армян из стран юго-восточной Европы, то есть из Балкан и СССР. Были выделены квоты на переселение 600 тыс. армян, которые целенаправленно переселялись в Калифорнию. Затем из этих переселенцев было выбрано около пяти тысяч людей, которых привели к присяге США. Им был дан курс подготовки в спецподразделениях ВС, а потом их отправили назад разваливать социалистический лагерь. Что собственно говоря и случилось во время первой стадии карабахской войны после Спитакского землетрясения 1988 года. Те, кто приехал из-за рубежа под видом спасателей, начали разрушать ситуацию в Закавказье. Этот план сработал и поэтому сейчас в Калифорнии живёт порядка миллиона армян, четвёртая по численности электоральная группа. И тот, за кого проголосуют армяне на выборах губернатора, собственно и будет губернатором этого штата. Поэтому естесственно демократы должны делать какие-то реверансы в отношении армян, чтобы те их поддерживали и далее, как это было на протяжении последних 25-30 лет. Так что заявление Байдена продиктовано исключительно партийными резонами демпартии США", - резюмировал Олег Кузнецов.

Абдул Керимханов