Байден развязал руки армянским нацистам

Накануне в Лос-Анджелесе, являющемся, как известно, "столицей" армянской диаспоры США, произошел безобразный инцидент. Хотя инцидентом это назвать неправильно, скорее это система, естество армянского национализма, прорвавшегося со всей силой после недальновидного шага президента Байдена. Произнесение им по отношению к событиям 1915 года слова "геноцид" развязало руки армянским нацистам и позволило безнаказанно выплеснуть наружу животную ненависть к Турции и Азербайджану.

Как сообщается на странице Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе в Twitter, 25 апреля в центре Лос-Анджелеса радикальные армяне-дашнаки из федерации молодежи Армении и Армянского национального комитета Америки "повесили" манекен, завернутый в азербайджанский флаг. Параллельно озвучивались призывы к этническому насилию.

Хотел того президент Штатов или нет, но его неразборчивость в симпатиях привела к новой волне насилия против турков и в Европе. Первой ласточкой стала Франция, где 24 апреля весь день на самом высоком уровне звучали неподобающие заявления и подсчитывались армянские гонорары за риторику антитурецкого и антиазербайджанского содержания.

По информации турецких СМИ, в районе Келлерман города Сен-Дье-де-Вьеж (Эльзас-Лотарингия, Франция) группа армян из 40 человек напала на нескольких турок. Началось все с того, что в день фальшивого "геноцида" армянин наехал на автомобиле на турецкую семью. Возник конфликт, который удалось погасить, но только временно. На следующий день толпа армян ворвалась в дом семьи, один из членов которой пострадал от преднамеренного наезда, с бейсбольной битой, ножами и обломками арматуры. Кроме того, у нападавших было огнестрельное оружие, из которого они для устрашения палили в воздух. В результате нападения четверо членов турецкой семьи были покалечены, троих пришлось срочно госпитализировать.

Заявление Джо Байдена стало сигналом для антируецкой и антиазербайджанской истерии. Случившееся в Лос-Анджелесе и во Франции, думается, это только начало.

"Меня совершенно не удивляет то, что президент Байден признал так называемый "геноцид армян". В принципе, я говорил о такой вероятности многие месяцы назад. Дело в том, что Демократическая партия США аффилирована с армянским лобби и симпатизирует Армении, в то время как республиканцы никогда бы такого не допустили", - сказал в комментарии Day.Az израильский политолог, доктор права, эксперт по международным отношениям Михаил Финкель.

Действия Байдена, по его словам, развязывают руки оголтелым и безумным армянским националистам, поведение которых сразу перешло все рамки приличий в США, о чем говорит акция в Лос-Анджелесе, где армянская молодежь вешала манекен, обернутый азербайджанским флагом. Но еще более обращает на себя внимание то, что армянство США чувствует свою безнаказанность и поддержку американского правительства.

Помимо этого, поведение Байдена неразумно еще и потому, что оно вносит раскол в НАТО и еще больше отчуждает от альянса Турцию, считает наш собеседник.

"Если подходить с исторической точки зрения, очень важно понимать следующее: автор термина геноцид - еврейский журналист Рафаэль Лемкин, само оно означает беспричинное истребление, целенаправленное, не спровоцированное ничем уничтожение одного этноса другим. В случаем же с событиями 1915 года, когда на определенных участках Османской империи имело место истребление армян, нужно говорить о причинах и следствиях и не путать их. Причиной было то, что армянские националисты, военные подразделения армян, служившие в османской армии, предали свою страну и начали активно помогать во время войны другой империи - Российской, христианской стране, которая пообещала армянам государственность. Именно армяне первыми встали на путь насилия, а турки лишь ответили. Определенные преступления против армян на местах с исторической точки зрения имели место, но это было следствием того, как повели себя турецкие армяне.

Кроме того, в 1915 году не было еще ни Женевской и никакой другой конвенции, не было международного гуманитарного права, которое защищало бы гражданское население во время военных конфликтов и которое бы квалифицировало перегибы на местах как "геноцид"", - сказал Михаил Финкель, подчеркнул, что сравнивать события в Османской империи с Холокостом совершенно неприемлемо, потому что истребление евреев нацистами ничем не было спровоцировано и проводилось в большинстве случаев вне территории Германии, в других оккупированных странах.

Лейла Таривердиева