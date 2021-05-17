Деятельность Фонда Гейдара Алиева сегодня распространяется на все важные сферы жизни Азербайджана

Сегодня деятельность Фонда Гейдара Алиева распространяется на все важные сферы жизни Азербайджана - от образования и здравоохранения до науки и экологии.

Об этом сказал Trend депутат Государственной Думы Российской Федерации, руководитель межпарламентской группы дружбы РФ-Азербайджан Дмитрий Савельев, передает Day.Az.

"Безусловно, в первую очередь у всех на слуху результаты деятельности, которую ведет глава Фонда Гейдара Алиева, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в области пропаганды толерантности на международной арене, потому что результаты работы фонда в этом направлении затрагивают абсолютно каждого. Благодаря фонду восстанавливаются исторические памятники и создаются новые культурные центры - музыкальные школы, музеи, галереи, библиотеки. Причем не только в пределах страны, но и за границей. Это и реставрация исторических объектов Рима, и открытие памятника великому азербайджанскому поэту и мыслителю Насими в Москве", - сказал Савельев.

Конечно, сейчас одним из главных приоритетов для Фонда Гейдара Алиева является восстановление мечетей и храмов на освобожденных от оккупации землях Азербайджана, отметил он.

"Я был в Агдаме - зрелище просто ужасающее. И то, что сейчас Азербайджан восстанавливает не только аэропорты, дороги и заводы, но и культовые сооружения, очень многое говорит о намерениях его руководства. Азербайджан обустраивает место для жизни, а не только вкладывается в экономику. Сейчас идет подготовка к восстановлению мечетей в Шуше, начата реконструкция мечети в Зангилане. И Президент Ильхам Алиев сам лично вникает в эти вопросы, участвует в символической закладке камней в стены заново возводимых зданий. Точно так же восстанавливаются религиозные строения и в Ватикане, во Франции, в Болгарии, Сербии. И речь, конечно, не только о мечетях - например, несмотря на пандемию и 44-дневную войну, в конце прошлого года в Габалинском районе закончили реставрацию албанской церкви Святой Девы Марии", - сказал Савельев.

Депутат подчеркнул, что на сегодняшней день в Азербайджане сохранение и пропаганда национально-духовных ценностей и историко-культурного наследия возведены в ранг государственной политики.

"Баку давно стал традиционным местом проведения авторитетных международных мероприятий по межкультурному и межрелигиозному диалогу. Напомню, что до пандемии, в 2019 году, именно здесь прошла 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Важно не забывать и о том, что азербайджанский мультикультурализм давно является "предметом экспорта" - его как дисциплину преподают во многих университетах мира. В целом Азербайджан своими успехами в сфере сохранения культурного и исторического наследия показывает миру ярчайший пример эффективной внутренней и внешней политики", - сказал он.

По его словам, азербайджанский мультикультурализм - это настоящий политический феномен. Во многом именно благодаря последовательности его воплощения в повседневную жизнь Азербайджан занимает значимую позицию на мировой политической арене и пользуется уникальной репутацией страны-медиатора международного уровня.

"Азербайджан - многонациональное и многоконфессиональное государство, как и Россия, этническое и религиозное разнообразие здесь рассматривается как национальное богатство страны и поддерживается на государственном уровне. Это во многом сближает наши государства. Верующие, независимо от того, к какой конфессии принадлежат, свободно отмечают все свои праздники, причем зачастую - вместе с соседями, которые исповедуют другую религию", - отметил он.

Савельев подчеркнул, что все конфессии в Азербайджане находятся в тесном взаимодействии друг с другом на официальном уровне, о чем, в частности, говорит недавно утвержденный Консультативный совет руководителей религиозных конфессий, действующих в Азербайджане.

"И несмотря на то, что в результате многолетней оккупации значительной части азербайджанских земель были уничтожены многие памятники культуры, истории, разрушены или повреждены храмы и мечети, Азербайджан остается верен выбранному пути, и время показывает всю мудрость выбранной руководством страны позиции", - сказал депутат.