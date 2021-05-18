Открытие коммуникаций на Южном Кавказе приведет к взрывному росту экономики региона

Россия и Азербайджан по базовым вопросам постконфликтного периода стараются следовать в ракурсе договоренностей, достигнутых лидерами стран. Хотя имеют место определеные издержки и остаются вопросы, требующие своего безотлагательного решения. Как представляется, визит Лаврова в Баку позволил проработать многие неоднозначные моменты, которые накапливались по вине провоцирующих элементов, и обсудить те вопросы, которые стороны сочли наиболее актуальными и дипломатически корректными на данный момент. Учитывая развитие процессов вокруг открытия Зангезурского коридора, очевидно, Москва и Баку остаются привержены принятым соглашениям, стратегическому характеру двусторонних отношений и перспективным планам по экономическому развитию региона, а Еревану так или иначе придется помочь смириться и даже извлечь свои плюсы из новой реальности.

Безусловно, итоги визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в регион оцениваются не только в Баку и в Ереване, но и в Москве. Наверное, условия, в которых проходил визит Лаврова в Азербайджан, по многим параметрам отличаются от того приема, который получил глава российской дипломатии в Армении. Это тоже своего рода показательный тест, демонстрирующий новую расстановку сил в регионе. Вчерашний союзник может стать оппонентом, а стратегический партнер выйти на более высокий уровень сотрудничества. Взаимодействие России и Азербайджана, Турции в новых реалиях, особенно через призму задач постконфликтного периода, не только выходит на новый уровень, но и предопределяет будущее всего региона.

Выполнение пунктов трехстороннего заявления - достаточно сложный и емкий процесс, реализация которого во многом зависит от принципиальности и эффективности российской посреднической миссии. Очевидно, что армянская сторона пытается тормозить выполнение положений трехстороннего заявления, зафиксированных при посредничестве Москвы. В том числе по вопросам полного выведения армянских военизированных формирований с территории Карабаха и открытия в перспективе Зангезурского коридора. Разблокирование транспортных коммуникаций и каналов для всестороннего торгово-экономического сотрудничества является основой деятельности трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров. Россия, Азербайджан, Турция и другие страны региона выстраивают прагматичную платформу с целью обеспечения устойчивого мира и экономического сотрудничества в регионе. А армянская сторона надеется на самоубийственный реванш, апеллируя к внерегиональным силам. Опасно списывать реваншистские настроения в Армении исключительно на предвыборные процессы, а потому любые поблажки армянским националистам, особо учитывая рост влияния Дашнакцутюн и связку этой партии с блоком Кочаряна, неуместны. Альтернативы трехстороннему заявлению, подписанному при посредничестве РФ, нет, и чем раньше это поймут в Армении, тем лучше.

Нормализация отношений между Баку и Ереваном возможна и в принципе неизбежна, но на этом направлении пока сконцентрированы преимущественно односторонние усилия Азербайджана. В какой временной перспективе это произойдет, и какой ценой этого удастся достичь, сказать сложно, учитывая, что в Армении по-прежнему превалируют реваншистские настроения. Азербайджанский и армянский народы имеют опыт совместного проживания, который необходимо реанимировать, невзирая на тяжелые последствия многолетнего конфликта. Но армянская националистическая пропаганда продолжает отравлять сознание своего народа искусственным насаждением враждебных образов. Необходимо взаимно работать на оздоровление ситуации. В этом контексте важно особое внимание уделить деструктивному влиянию армянской диаспоры, использующей возможности страны проживания, в том числе России, в противодействие миротворческим силам и настроениям. Россия, имеющая свои рычаги влияния на Армению, может повлиять и на снижение реваншистских настроений в этой стране, которые могут завершиться полным развалом армянского государства.

В постконфликтный период разблокирование транспортных коммуникаций и создание основы для взаимовыгодного экономического сотрудничества является единственно верным решением - как для региона в целом, так и для каждой страны в частности. Россия, Азербайджан и Турция прилагают все необходимые усилия в этом направлении. Трансформация мирового порядка рождает как серьезные вызовы, так и интересные возможности. Результаты этого процесса в полной мере проявятся в течение порядка десяти лет. Создание экономически интегрированной и геополитически мотивированной платформы регионального сотрудничества, о чем сейчас и идет речь, позволит нашим странам с минимальными потерями встроиться в новый порядок. Более того, открытие сквозных транспортных коммуникаций через освобожденные от армянской оккупации азербайджанские территории превращает этот регион в ключевое пространство Евразии. Это позволяет наращивать субьектность региона и извлекать соответствующие дивиденды каждой из участвующих сторон. В первую очередь это должны понимать в Армении, утопающей в политическом и экономическом кризисе, из которого эта страна никогда самостоятельно не выберется. Но не понимают. Возможно, одна из целей визита С. Лаврова в Армению была связана с проработкой упертой позиции Еревана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал очень своевременные предупреждающие заявления в адрес армянской стороны, которые стали важным вспомогательным политическим фоном этого визита.

Гюльнара Мамедзаде,

Заместитель генерального директора АМИ Trend,

директор Baku Network