В армянских СМИ ОДКБ назвали "бесполезной организацией"

Ситуация вокруг армяно-азербайджанской границы не даёт покоя армянским СМИ. Нежелание признания реальности межгосударственного пограничного режима вдоль границы на этот раз вылилось в откровенный демарш против союзников. Так, в армянских СМИ Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) назвали "бесполезной организацией".

Day.Az представляет полный текст публикации армянского телеграм-канала.

"Армения несколько дней назад официально обратилась в ОДКБ за помощью. В организации сначала сказали, что ещё не получили обращения, а потом - получили, но заявили, что для ответа ждать надо 3 дня.

После обращения высшее руководство Армении провело десятки телефонных разговоров с генсеком ОДКБ и лидерами стран-членов Организации и пытаются доказать, что стоит созвать совещание и наконец выполнить свои обязательства перед полноправным членом-государством.

Но ОДКБ не торопится с оценкой в связи с вторжением азербайджанских сил на территорию Армении и явно не желает вмешиваться в армяно-азербайджанские отношения.

Однако ОДКБ стоит перед сложным выбором: организация либо доказывает, что она как военный союз способна хоть что-то решать в регионе, либо в очередной раз показывает свою военно-политическую импотенцию", - говорится в публикации.