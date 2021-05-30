https://news.day.az/politics/1347396.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром транспорта и инфраструктуры Турции - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром транспорта и инфраструктуры Турции - ФОТО
30 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром транспорта и инфраструктуры Турции Адилем Караисмаилоглу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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