Азербайджан направил межгосударственную жалобу в ЕСПЧ в связи с Арменией

Азербайджан направил межгосударственный иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с отказом Армении предоставить соответствующие карты заминированных территорий, представляющих опасность для жизни людей на освобожденных территориях, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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