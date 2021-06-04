https://news.day.az/politics/1349132.html Азербайджан направил межгосударственную жалобу в ЕСПЧ в связи с Арменией
Азербайджан направил межгосударственную жалобу в ЕСПЧ в связи с Арменией
Азербайджан направил межгосударственный иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с отказом Армении предоставить соответствующие карты заминированных территорий, представляющих опасность для жизни людей на освобожденных территориях, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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