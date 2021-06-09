https://news.day.az/politics/1350961.html В Кабмине Азербайджана обсудили подготовку к играм финальной стадии Евро-2020 - ФОТО
В Кабмине Азербайджана обсудили подготовку к играм финальной стадии Евро-2020 - ФОТО
Под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова девятого июня в формате видеоконференции было проведено совещание, посвященное организации четырех финальных матчей чемпионата по футболу Евро-2020, которые пройдут в Баку.
Как сообщили в среду Trend в пресс-службе Кабмина, в ходе совещания были заслушаны доклады по подготовительным работам, а также даны соответствующие поручения, передает Day.Az.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре