Кому и кобыла невеста

Перефразируя классика скажу,что если бы скандала с российским футбольным комментатором армянского происхождения Нобелеме Арустамяном не было, то его стоило бы выдумать. Чтобы весь армянский лживый пафос, комичное передергивание фактов, смехотворная манипуляция были видны всем и каждому. По сути, мы имеем дело с очередным примером "тактического отступления", как называл поражения на фронте в ходе 44-дневной войны печально известный Арцрун Ованнисян.

Итак, уроженка Тбилиси, а ныне генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки радостно сообщила, что уроженец Баку, а ныне российский комментатор Нобель Арустамян получил аккредитацию на чемпионат Европы. "Нобеля Арустамяна аккредитовали на Евро. Завистники, уверена, вы еще спите. Наверное, именно поэтому у вас в жизни ничего и не получается. А мы работаем, как обычно. В режиме 24/7. Своих не сдаем, канал строим, спорт поддерживаем так, как вам и не снилось, - написала Канделаки в своем Telegram-канале.

В этом словесном потоке забавно все. Непонятно кому адресованная, полная желчи и ехидства фраза Тины Гивиевны, поражает глубиной открытий чудных. Оказывается, неудачниками, по мнению Канделаки, являются все те, кто ночью спят. То есть, по сути, все жители нашей планеты. Я не знаю, что привыкла вытворять по ночам эта дама, о способностях работать ртом которой могут рассказать многие российские олигархи, но есть все же старая русская поговорка, которая гласит: "Кто рано встает, тому Бог подает".

А чтобы рано утром встать, у сведению дамы, начинавшей карьеру в роскошных автомобилях российских богатых и знаменитых персон, нужно рано же лечь спать. И не просыпаться, даже если во сне услышишь привычные скороговорки Канделаки или сверкающую и отполированную лысину Арустамяна. Что до "своих не сдаем", то Тина Гивиевна возбудила этой фразой очень многие армянские СМИ. Там трещат аж о целой "дипломатической победе", что самое смешное, Армении.

Доказательств того, что Канделаки и Арустамян являются армянскими дипломатами или просто гражданами РА, ясное дело не приводится. Что и неудивительно. Ибо, невозможно предъявить то, чего нет. А что есть? А есть истерика, которую закатил несостоявшийся филолог, откосивший от службы в армии, громогласно объявивший об уходе из профессии спортивного журналиста, а потом делавший попытки вернуться Василий Уткин.

Это он вопил о том, что "Нобель теперь не поедет ни в Лондон, ни в Амстердам". Обвиняя в этом азербайджанскую сторону. Позиция которой была и остается простой и очевидной - Арустамяну запрещен въезд на территорию нашей страны. О чем четко и ясно заявил исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов. "Должен также отметить, что этот человек на протяжении многих лет неоднократно бывал на оккупированных землях Азербайджана и во время этих визитов не получал разрешения от соответствующих структур Азербайджана. Он нарушил законы нашей страны, проявив неуважение к территориальной целостности Азербайджана", сказал он.

Собственно, так и произошло. Арустамян, как было очевидно и ожидаемо для всех, исключая привычно закатывающего истерику и жаждущего хайпа Уткина, получил аккредитацию на матчи ЕВРО-2020, но не на матчи, которые пройдут в Баку. Так что, Азербайджан своего добился. И дело тут вовсе не в этнической принадлежности Нобеля, а в том, что он нарушил законы Азербайджана.

Любой, кто поступил также, посетив оккупированные территории нашей страны, также получает запрет на въезд в Азербайджан. Уткину и Канделаки, когда они перестанут обвинять друг друга во всех возможных грехах, стоило бы заглянуть в "черный список" МИД АР, чтобы в этом убедиться. Там есть имена представителей разных государств. В том числе и персоны, по степени известности многократно перевешивают все трио Арустамян-Уткин-Канделаки.

При этом, армянские спортсмены, политики, журналисты в нашей страну приезжали не раз. Вспомним хотя бы шахматиста Левона Ароняна, который недавно принял решение выступать за США. Среди причин такого решения он назвал отсутствие государственной поддержки шахмат в родной стране. Так это или нет, пусть решают Ароян и Пашинян, которого Левон адресно обвинил. Фактом же остается то, что Ароян приезжал в Баку, что обнуляет любые речи Нобеля и труппы его поддержки.

Еще большая труппа поддержки, помнится, была у футболиста Генриха Мхитаряна. Они вопили и причитали по поводу того, что Мхитарян не сможет приехать в Баку, для участия в финале Лиги Европы. И тоже искали в этом этнический фактор, хотя все было проще. Мхитарян тоже посетил оккупированные территории Азербайджана, нарушая законы Азербайджана.

И сейчас, после освобождения города Шуша, всему миру можно продемонстрировать особняк, который этот армянский футболист построил в этом азербайджанском городе. Так что, лицемерил и манипулировал тогда Мхитарян, а с ним и вся его труппа. Но в итоге, все их усилия оказались тщетными. Посещать Азербайджан Мхитаряну запрещено. Как запрещено посещать его и Арустамяну. А все остальное - нас не волнует. Как бы не пытались называть молоко черным мастера омлетов для олигархов и озлобленные хейтеры.

Акпер Гасанов