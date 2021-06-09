Уткиновские трусы размера 10XL на голове Арустамяна

"Ситуация по Нобелю Арустамяну довольно простая. Он попал в "черный список" МИД Азербайджана по факту своих покатушек в "арцах" - организовывал там турнир по футболу среди журналистов. Это был его выбор, и он знал, на что идет. И сейчас немного нечестно откатываться назад".

Об этом пишет Телеграм-канал Дед-Инсайд.

Day.Az представляет вниманию читателей его пост:

"Это более чем цивилизованный способ государства в 21 веке бороться с нарушением его законов и территориальной целостности.

Тот факт, что отсутствие аккредитации на матчи в Баку не дает ему возможности на халяву прокатиться в Лондон или даже купить билет на "Сапсан" и смотаться на матчи сборной России в Санкт-Петербурге, - не проблема Баку. Что-то я не припомню, чтобы Азербайджан ограничивал профессиональную деятельность Арустамяна в Европе, даже на матчах под спонсорством SOCAR.

Уверен, что арустамяновский вопрос можно было тихо и спокойно решить без натягивания уткиновских трусов размера 10XL на весь интернет, было бы желание руководства Нобеля. Уж где-где, а в УЕФА хорошо осведомлены о взаимоотношениях Армении и Азербайджана.

Кстати, прямой руководитель Нобеля - Тина Канделаки. Прямо бинго, как говаривал Ганс Ланда".