https://news.day.az/politics/1352151.html Али Асадов поздравил Михаила Мишустина
Али Асадов поздравил Михаила Мишустина
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину по случаю государственного праздника - Дня России.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана, в письме с удовлетворением отмечается высокий уровень стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Россией.
Также выражается готовность к продолжению тесной и конструктивной работы по правительственной линии для успешной реализации всего спектра задач, стоящих на повестке двусторонних отношений.
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