Агдам станет одним из крупнейших городов Азербайджана

Город Агдам восстанет из пепла, из ничего, он будет одним из крупнейших и красивейших городов Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам специальный представитель Президента Азербайджана Эмин Гусейнов.

Он отметил, что во время армянской оккупации от города ничего не осталось, все было снесено и разрушено, не сохранилось ни одного здания, кроме мечети.

По словам Эмина Гусейнова будет проложена дорога, ведущая к замку Шахбулаг, который имеет очень большое историческое значение для всех жителей Агдама и всего Карабаха.

Было отмечено, что упомянутый замок был местом, где останавливался Панах Али-хан [основатель и первый правитель Карабахского ханства в XVIII веке], когда приезжал в Агдам.

Помощник Первого вице-президента сообщил, что во время армянской оккупации это историческое место использовалось как ресторан.