Армения в преддверии выборов: противоречия углубляются

По мере приближения выборов в Армении углубляются противоречия между политическими силами, которые обвиняют друг друга в коррупции, взяточничестве, присвоении государственной собственности и торговле людьми.

Об этом сказал Trend азербайджанский политический обозреватель Эльчин Мирзабейли, передает Day.Az.

По его словам, в числе преступлений, обнародованных в последние дни следственным комитетом Армении, превалируют связанные с выборами, в том числе и подкуп избирателей.

"11 июня один из приближенных экс-президента Сержа Саргсяна, бывший мэр Армавира был задержан при передаче взятки (девять миллионов драмов - 17 289 долларов США) кандидату в депутаты от избирательного блока "Честь имею" Рубену Хлгатяну. Сообщается, что эти деньги предназначались для подкупа избирателей. В сегодняшней информации следственного комитета Армении говорится, что еще один кандидат в депутаты задержан в момент передачи избирателям одного из районов Гегаркуникской области по семь тысяч драмов (23 маната) за их голоса. Армянские СМИ пишут, что этот кандидат в депутаты (имя не называется) представляет избирательный блок "Армения" во главе с экс-президентом Робертом Кочаряном. А блок "Армения", в свою очередь, обвинил партию "Гражданский договор", которую возглавляет Никол Пашинян, в том, что она административными мерами пытается прибрать к рукам избирателей. Представитель Кочаряна Ваге Акопян на встрече с избирателями в городе Абовян заявил, что "страна кишит внутренними агентами, и если так пойдет дальше, то азербайджанцы скоро будут в Ереване".

По прогнозам армянских экспертов, Кочарян собирается повторить преступление, совершенное во время выборов 2008 года, а в случае поражения по итогам голосования - захватить власть вооруженным путем", - сказал Мирзабейли.

Эксперт сообщил, что итоги проведенных в Армении опросов дают основание говорить о том, что любая партия или избирательный блок, которые будут участвовать в выборах, не наберут и 60 процентов голосов избирателей.

По его словам, можно предположить, что для формирования правительства необходима будет коалиция нескольких политических сил.

"Некоторые партии и избирательные блоки уже выразили в связи с этим свою позицию. Партия "Процветающая Армения" заявила, что не войдет в коалицию ни с какими другими политическими силами, в особенности с партией "Гражданский договор". Та же позиция прослеживается в обращениях экс-президента Армении, руководителя Армянского национального конгресса Левона Тер-Петросяна. Сложившаяся ситуация позволяет предположить, что в Армении будет второй тур выборов. По конституции и избирательному кодексу Армении, в случае второго тура выборов в процесс могут быть вовлечены и новые политические партии и блоки, а это фактически означает, что парламентские выборы будут проведены заново. С этой точки зрения ситуация в Армении дает основание выдвинуть три версии в связи с итогами предстоящих выборов. Первая - силовой захват власти, вторая - повторные выборы и третья - создание слабого коалиционного правительства путем подкупа ряда депутатов. Во всех трех случаях в Армении еще долго не будет политической стабильности", - сказал политический обозреватель.

Напомним, что досрочные парламентские выборы в Армении запланированы на 20 июня 2021 года.