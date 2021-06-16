Армяне испугались, услышав азербайджанскую речь в Ереване

Жители Еревана, которые были родом из Азербайджана пожаловались, что на улицах армянской столицы они видели лиц, говорящих по телефону на азербайджанском языке.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Служба национальной безопасности Армении прокомментировала данные заявления.

В СНБ Армении же заявили, что они выполняют предусмотренные законом оперативно-розыскные мероприятия: "Как в рамках поднятых вопросов, так и в рамках других функций СНБ выполняет возложенные на нее законодательством оперативно-розыскные мероприятия, результаты которых не подлежат публикации".