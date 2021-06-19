https://news.day.az/politics/1354194.html Вот как армяне бомбили Шушу во время войны - ВИДЕО
Вот как армяне бомбили Шушу во время войны - ВИДЕО
В сети появились видео, на котором вооруженные силы Армении обстреливают Шушу, пытаясь выбить оттуда азербайджанских солдат, чтобы вновь оккупировать город.
Как передает Day.Az, кадры, снятые армянскими военнослужащими, опубликованы в Телеграм.
Не смотря на масштабный обстрел города, доблестные бойцы ВС Азербайджана отстояли азербайджанскую культурную столицу после ее освобождения от армянской оккупации.
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