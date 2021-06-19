Вот как армяне бомбили Шушу во время войны

В сети появились видео, на котором вооруженные силы Армении обстреливают Шушу, пытаясь выбить оттуда азербайджанских солдат, чтобы вновь оккупировать город.

Как передает Day.Az, кадры, снятые армянскими военнослужащими, опубликованы в Телеграм.

Не смотря на масштабный обстрел города, доблестные бойцы ВС Азербайджана отстояли азербайджанскую культурную столицу после ее освобождения от армянской оккупации.