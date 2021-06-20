В Oдессе открыт Дом Азербайджана

В Одесской области, где проживают 30 тысяч азербайджанцев, состоялось открытие офиса "Бирлик" азербайджанской диаспоры - Дома Азербайджана. На церемонии открытия были представлены Государственный комитет по работе с диаспорой, одесская мэрия, Главное управление культуры и туризма города Баку Министерства культуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой, поприветствовав гостей, председатель правления организации "Бирлик" Ровшан Гулиев отметил, что открытие Дома Азербайджана является важным шагом на пути организационного становления диаспоры.

Руководитель аппарата Государственного комитета по работе с диаспорой Дашгын Раджабли в своем выступлении констатировал нынешнюю успешную деятельность домов Азербайджана в различных странах мира и пожелал успехов офису "Бирлик" - Дому Азербайджана, в том числе нашим соотечественникам, проживающим в Одессе.

Заведующий отделом комитета Руслан Гулиев поделился мнением о том, что дружественные отношения Украины и Азербайджана имеют древнюю историю, что эти отношения успешно продолжаются и сегодня.

Затем выступил член правления азербайджанской диаспоры Одесской области Фазиль Аскеров, который подчеркнул, что считает открытие Дома Азербайджана целесообразным и расценивает этот шаг как заботу о нашей диаспоре в Украине.

Участвовавшая в церемонии открытия заведующая отделом культуры и туризма мэрии города Одесса Татьяна Маркова в своем выступлении пожелала азербайджанской диаспоре успехов.

Планируется дальнейшее расширение деятельности организации "Бирлик", созданной в результате объединения существующих в Одессе на сегодняшний день 3 азербайджанских диаспорских организаций, и создание при ней культурно-информационного центра, службы правовой помощи и консультации, воскресной азербайджанской школы, а также танцевальной школы.