На митинге Кочаряна восхваляли терроризм и фашизм

Во время итогового митинга альянса "Армения" на Площади Республики в Ереване второй президент Армении, лидер альянса Роберт Кочарян пригласил на сцену младшего сына Левона Кочаряна с супругой - певицей Сирушо, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

На митинге Сирушо исполнила песню "Налей вина!", которая сопровождалась бурными аплодисментами сторонников Кочаряна. Если ознакомиться с текстом песни, то можно просто ужаснуться от продолжающейся террористической идеологии Кочаряна и членов его семьи. Представляем полный текст кровожадной песни:

"Трагедией армян был мир потрясен,

И свергнут проклятый турецкий престол,

Я о смерти Талаата тебе расскажу.



Лей вино, мой друг, лей вино,

За здравье пьющих вино!



В Берлин Талаат-собака сбежал,

Но его и там настиг Тейлерян,

Пулей в лоб он на землю пса уложил!



Лей вино, мой друг, лей вино,

За здравье пьющих вино!



Талаата-собаку закопали в яме,

Сообщили новость талаатовской маме,

Пусть здравствует наш смельчак-доброволец!



Лей вино, мой друг, лей вино,

За здравье пьющих вино!



Пусть будет славной навеки память твоя,

Да святится, Христоносец, могила твоя,

С 28-ым Мая поздравляем тебя!



Лей вино, мой друг, лей вино,

За здравье пьющих вино!"

Песня посвящена армянскому боевику Согомону Тейлиряну, который по заданию партии "Дашнакцутюн", осуществил операцию под названием "Немезис", отправился Берлин и обнаружил дом, где скрывался Мехмет Талаат-паша. Утром 15 марта 1921 года у этого дома Тейлирян опознал и на глазах множества свидетелей застрелил из пистолета бывшего великого визиря Талаат-пашу. То есть, сторонники Кочаряна, да и он сам, восхваляют терроризм и фашизм. Что неудивительно, учитывая какие зверства вытворял Кочарян во время Первой Карабахской войны против мирных азербайджанцев.