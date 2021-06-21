В Нью-Йорке почтили память азербайджанских журналистов

В Нью-Йорке прошла серия акций, организованных членом правления Координационного совета азербайджанцев Америки, руководителем нью-йоркской ассоциации Азербайджана Эрджаном Ерделенли. Акции были посвящены памяти погибших в результате подрыва на мине азербайджанских журналистов.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, перед зданием ООН прошли акции, целью которых было привлечение внимания к инциденту в Кяльбаджаре, в результате которого погибли исполнявшие служебные обязанности журналисты Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышов, а также к вопросу непредоставления Арменией карт минных полей.

В ходе акций были продемонстрированы фотографии журналистов и постеры, отражающие преступления Армении.

Э.Ерделенли призвал мировую общественность и международные СМИ не оставаться равнодушными к провокационным действиям Армении и гибели азербайджанских журналистов, поддержать справедливую позицию Азербайджана.