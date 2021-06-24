На границе с Арменией открылась еще одна воинская часть Азербайджана

24 июня на территории Губадлинского района на границе с Арменией приступила к служебно-боевой деятельности новая воинская часть.

Как сообщили Day.Az в Государственной пограничной службе (ГПС), начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев, выступая на церемонии, организованной в связи с этим, поздравил личный состав с началом служебно-боевой деятельности очередной воинской части Государственной пограничной службы на освобожденных от оккупации территориях.

После церемонии была проверена работа по дальнейшему повышению боевой готовности воинских частей и подразделений и обеспечению безопасности личного состава, проведена встреча с пограничниками, несущими службу на погранично-боевых пунктах, проведен осмотр служебно-боевых и бытовых условий военнослужащих.