Состоялось очередное заседание Рабочей группы по расчистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных территориях Азербайджана

Состоялось очередное заседание Рабочей группы по расчистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов при Межведомственном центре, функционирующем при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, передает Day.Az.

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