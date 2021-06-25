https://news.day.az/politics/1355948.html Руководство минобороны Азербайджана посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов - ФОТО
Руководство минобороны Азербайджана посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов - ФОТО
В преддверии Дня Вооруженных сил Азербайджана сегодня министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на минобороны.
Сначала были возложены венки к памятнику общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, почтена память великого лидера.
Затем руководство министерства обороны посетило Аллею шехидов, почтив память героев, павших в боях за суверенитет и территориальную целостность Родины, и возложило венок к мемориальному комплексу "Вечный огонь".
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