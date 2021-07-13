Мэр Тбилиси едет в Баку

Мэр Тбилиси Каха Каладзе 13-14 июля посетит Баку с официальным визитом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

В ходе визита будет подписан меморандум об установлении побратимских отношений между Тбилиси и Баку.

Также запланированы встречи мэра столицы Грузии с официальными лицами Азербайджана.

В состав грузинской делегации вошел заместитель мэра Тбилиси Илья Элошвили.