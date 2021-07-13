https://news.day.az/politics/1361027.html Мэр Тбилиси едет в Баку
Мэр Тбилиси едет в Баку
Мэр Тбилиси Каха Каладзе 13-14 июля посетит Баку с официальным визитом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.
В ходе визита будет подписан меморандум об установлении побратимских отношений между Тбилиси и Баку.
Также запланированы встречи мэра столицы Грузии с официальными лицами Азербайджана.
В состав грузинской делегации вошел заместитель мэра Тбилиси Илья Элошвили.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре