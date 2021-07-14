Али Асадов на переговорах с мэром Тбилиси

14 июля премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял мэра города Тбилиси Кахабера Каладзе.

Как сообщили в среду Day.Az в Кабинете министров, в ходе встречи премьер-министр Али Асадов выразил надежду, что этот визит будет способствовать еще большему развитию отношений между Азербайджаном и Грузией, а также между Баку и Тбилиси.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по экономическим и гуманитарным вопросам.