https://news.day.az/politics/1361679.html Али Асадов на переговорах с мэром Тбилиси
Али Асадов на переговорах с мэром Тбилиси
14 июля премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял мэра города Тбилиси Кахабера Каладзе.
Как сообщили в среду Day.Az в Кабинете министров, в ходе встречи премьер-министр Али Асадов выразил надежду, что этот визит будет способствовать еще большему развитию отношений между Азербайджаном и Грузией, а также между Баку и Тбилиси.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по экономическим и гуманитарным вопросам.
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