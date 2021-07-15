Южный газовый коридор – это невероятная история успеха Азербайджана

Южный газовый коридор - это невероятная история успеха.

Об этом в интервью Trend сказала Бренда Шаффер, преподаватель Высшей школы военно-морского флота США.

По ее словам, несмотря на Вторую Карабахскую войну, COVID-19 и многое другое, Южный газовый коридор был завершен вовремя, и на него было потрачено значительно меньше средств, чем изначально планировалось.

"Первоначально бюджет проекта составлял 45 миллиардов долларов США, но в итоге он был реализован за 33 миллиарда . Это исключительное явление в нефтегазовой отрасли. Кроме того, проект запущен в период, когда цены на газ в Европе - самые высокие с 2008 года, а стоимость нефти превышает 75 долларов за баррель, а значит и конденсат, добываемый на месторождении Шах-Дениз, тоже будет продаваться по высокой цене", - сказала Шаффер.

Она добавила, что прошлой зимой Европа стала свидетелем преимущества трубопроводного газа по сравнению с СПГ.

"Одновременное внезапное похолодание, имевшее место в Европе и Азии, привело и к нехватке газа, и к скачку цен на него. Большая часть грузов СПГ шла в Азию, где цены на газ намного выше. Однако трубопроводный газ, в том числе газ, поставляемый через TAP, продолжал поступать в Европу без сбоев и по контролируемой цене. Одна из причин, по которой цены на газ в Европе сейчас так высоки, заключается в том, что хранилища не были заполнены из-за высоких цен и нехватки СПГ в последние месяцы", - отметила Шаффер.

Отметим, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу.

Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября 2020 года коммерческий природный газ был доставлен из Мелендуньо (Италия) по SNAM Rete Gas (SRG) и Неа-Месимврия по DESFA в Грецию и Болгарию.

Азербайджан, получив прямой доступ к европейскому рынку - крупнейшему импортеру природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности.