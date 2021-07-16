Азербайджан - одна из немногих стран, присоединившихся к международным усилиям по борьбе с пандемией COVID-19

Азербайджан успешно борется с пандемией коронавируса и является одной из немногих стран, которые присоединились к международным усилиям в этой борьбе.

Об этом сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азер Бадамов, передает Day.Az.

Депутат акцентировал внимание на высказываниях Президента Ильхама Алиева о борьбе с пандемией.

"Глава нашего государства призвал мобилизовать усилия для глобальной борьбы с COVID-19, неоднократно подчеркивал с трибун международных организаций недопустимость "вакцинного национализма" и важность равного распределения вакцин между развитыми и развивающимися странами.

По инициативе Азербайджана, который председательствует в Движении неприсоединения, впервые в истории было созвано специальное заседание этой организации в видеоформате и инициирован созыв 31-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Пожертвование Азербайджана ВОЗ в размере 10 миллионов долларов для поддержки стран с низкими экономическими возможностями, а также прямая помощь более чем 30 странам являются показателем приверженности нашей страны борьбе с международными вызовами.

ЮНИСЕФ приветствует передачу Азербайджаном 50 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneсa Узбекистану в качестве партнера по инициативе платформы COVAX. В то время как в мире распространяются новые штаммы коронавируса, единственный способ остановить пандемию - это вакцинация. Но многие страны мира по разным причинам не могут получить вакцину от коронавируса.

Также среди развитых стран есть такие, которые импортируют больше доз вакцины, чем им необходимо. Такие страны должны понимать, что мы живем на одной планете. Пандемию нельзя одолеть в одностороннем порядке. Поэтому государства с развитой экономикой должны помогать странам, которые не могут получить вакцину. Азербайджан является примером для таких государств. Неслучайно ВОЗ также высоко оценивает международные инициативы Азербайджана. Это укрепляет международный имидж нашей страны", - сказал Бадамов.