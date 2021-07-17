Eastweststream.com придаст серьезный импульс информированию российской общественности об азербайджанских реалиях

Создание медиаплатформы eastweststream.com, являющейся совместным проектом агентств Trend и TAСС, придаст серьезный импульс информированию российской общественности об азербайджанских реалиях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на презентации совместного проекта Trend и ТАСС - медиаплатформы Eastweststream.com сказал глава Real TV Миршахин Агаев.

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