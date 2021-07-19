Джейхун Байрамов выразил соболезнования Пакистану

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования пакистанскому народу в связи с ДТП с автобусом, произошедшим в провинции Пенджаб.

Как передает Day.Az, министр поделился публикацией в "Twitter", в которой отметил, что в Азербайджане глубоко опечалены известием о страшной аварии с участием автобуса, произошедшей в провинции Пенджаб.

"Упокой Аллах души погибших, желаем исцеления раненым. Выражаем соболезнования семьям погибших и братскому пакистанскому народу", - отметил глава МИД.