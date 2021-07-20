ЕС обеспокоен провокациями, устраиваемыми Арменией на границе с Азербайджаном

Европейский союз (ЕС) выразил глубокую обеспокоенность в связи с недавними событиями на армяно-азербайджанской границе.

Как передает во вторник Day.Az, спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар сделал в связи с этим публикацию на своей странице в Twitter.

"На армяно-азербайджанской границе продолжаются события, вызывающие глубокую обеспокоенность. Вновь призываем к сдержанности и конструктивному диалогу по пограничным вопросам без новых жертв. Европейский союз готов помочь в этом сторонам", - написал Клаар.

Напомним, что 19 июля примерно в 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской АР.



В результате обстрела военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Бадалли Рамал Бахлул оглу получил ранение в ногу. Раненому была оказана первая медицинская помощь, после чего он был эвакуирован в медицинское учреждение.



Ответным огнем противник был подавлен.



В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.