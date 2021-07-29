https://news.day.az/politics/1365751.html Песков прокомментировал ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Песков прокомментировал ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Россия приложила немало усилий, чтобы восстановить режим прекращения огня на армяно-азербайджанской границе, и работа продолжается.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вчера было обострение на армяно-азербайджанской границе, вы знаете, что представители России приложили немало усилий для того, чтобы режим прекращения огня был восстановлен. Работа продолжается. Россия продолжает свои контакты с Ереваном и Баку с тем, чтобы обеспечить в полной мере реализацию двусторонних договоренностей", - сказал Песков.
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