Песков прокомментировал ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Россия приложила немало усилий, чтобы восстановить режим прекращения огня на армяно-азербайджанской границе, и работа продолжается.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вчера было обострение на армяно-азербайджанской границе, вы знаете, что представители России приложили немало усилий для того, чтобы режим прекращения огня был восстановлен. Работа продолжается. Россия продолжает свои контакты с Ереваном и Баку с тем, чтобы обеспечить в полной мере реализацию двусторонних договоренностей", - сказал Песков.