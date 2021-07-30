Армянская армия не сбивала азербайджанские беспилотники

Распространенная армянской стороной информация о якобы сбитых над Басаркечаром двух беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих азербайджанской армии, не соответствует действительности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, это очередная дезинформация противоположной стороны.