https://news.day.az/politics/1365892.html Армянская армия не сбивала азербайджанские беспилотники - Минобороны опровергает очередную ложь Еревана
Армянская армия не сбивала азербайджанские беспилотники - Минобороны опровергает очередную ложь Еревана
Распространенная армянской стороной информация о якобы сбитых над Басаркечаром двух беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих азербайджанской армии, не соответствует действительности.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, это очередная дезинформация противоположной стороны.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре