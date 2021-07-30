По поручению Президента Ильхама Алиева в Турцию будут направлены группы помощи

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, для тушения лесных пожаров и недопущения их масштабного распространения в Турцию из Азербайджана будут направлены группы помощи.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"В связи с этим глава государства дал премьер-министру и Министерству по чрезвычайным ситуациям необходимые поручения и указания. Соответствующие государственные структуры связались с турецкой стороной, и в кратчайшие сроки группы помощи отправятся в братскую страну", - отметил Х.Гаджиев.