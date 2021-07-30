Представители диаспоры, прибывшие на родину по личным обстоятельствам, назвали поездку в Шушу большим шансом

Несколько наших соотечественников, проживающих за рубежом и находящихся в летний сезон в Азербайджане, обратились в Государственный комитет по работе с диаспорой для организации поездки представителей диаспоры в город Шуша. Благодаря исследованию, проведенному комитетом на основании данного обращения, выяснилось, что в результате относительного смягчения запретов, введенных из-за пандемии, этим летом в Азербайджан прибыло больше наших соотечественников. Учитывая обращение наших земляков и пользуясь тем, что нынешним летом на Родине находится больше представителей диаспоры, комитет организовал их однодневную поездку в город Шуша, передает Day.Az.

Цель мероприятия заключалась в том, чтобы азербайджанцы, проживающие за рубежом, побывав на освобожденных землях, на месте ознакомились с армянским вандализмом, чтобы еще больше повысить активность нашей диаспоры в деле информирования мировой общественности в связи с агрессорскими действиями Армении, нарушением ею норм международного права.

В поездке, организованной под лозунгом "Мы находимся в Шуше благодаря железному кулаку", приняли участие 72 наших соотечественника из 24 стран.

Представители диаспоры побывали в культурной столице нашей страны Шуше на площади, где установлены "Расстрелянные скульптуры", подвергшиеся армянскому вандализму и вновь возвращенные в этом году Шуше, посетили дом Хуршидбану Натаван, родник "Xaн гызы", а также отель "Xaры бюльбюль", ознакомились с рядом достопримечательностей древнего азербайджанского города. Они также отправились на легендарный Джыдыр дюзю, где подняли флаг Азербайджана.

Побывавшие в Шуше наши соотечественники поделились впечатлениями в аккаунтах в социальных сетях и медиа-органах, отметили, что поездка была для них неожиданной и незабываемой, сказали, что прибыли на родину по личным обстоятельствам, получили здесь приятный сюрприз, что считают пребывание нынешним летом в Азербайджане большим шансом.

Представители диаспоры подчеркнули, что склоняют голову перед памятью шехидов за одержанную в Карабахе великую Победу, выразили уважение и почтение к нашим гази, поблагодарили победоносного Верховного главнокомандующего, сплотившего азербайджанцев мира вокруг железного кулака.

Наши соотечественники заявили, что доведут до обществ, где проживают, зарубежных медиа-органов, международной общественности информацию, полученную в Карабахе, культурном центре - древнем городе Шуша, что и дальше будут оставаться правым голосом Азербайджана.