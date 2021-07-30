Французские журналисты пришли в ужас от вандализма армян в Карабахе

При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой находящиеся с визитом в Азербайджане французский журналист, историк Ален Руместанд и французский фотограф Грегори Эрпен посетили освобожденные Зангиланский, Губадлинский районы и город Шуша.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Госкомитете, в ходе поездки они стали свидетелями последствий вандализма, которое совершалось армянами в Карабахском регионе Азербайджана на протяжении 30 лет, а также сильного загрязнения реки Охчучай. Французские гости отметили в интервью различным СМИ, что они очень впечатлены увиденным.

Гости, посетившие Азербайджано-французский университет (UFAZ), армянскую церковь и Центр "Хары бюльбюль" в жилом комплексе "Гобу-парк 3" в Баку, в своих публикациях в социальных сетях выразили восхищение столицей Азербайджана, подчеркнули, что в Баку произошли большие перемены, и город превратился в прекрасный уголок, где гармонично сливаются древность и модернизм, отметили развитие страны. Они сообщили, что по возвращении во Францию ​​напишут обширные статьи о процессах развития, свидетелями которых они стали в Азербайджане, и о нынешней ситуации на наших освобожденных землях.