Армянский "Лазаревский клуб" породил еще одного нахлебника

Российская внешняя политика все больше становится заложником армянского лобби. Проармянские тенденции в российских эшелонах власти с большей силой проявляют себя в вопросе освобожденного от оккупации Карабаха. Для достижения целей армянская диаспора оптимизировала все ресурсы в медийной сфере, где у армян традиционно большое влияние. На передачах с участием Сергея Карнаухова, Аббаса Джумы, Семена Багдасарова, Романа Бабаяна и др. из уст гостей льется ярая анти-азербайджанская и анти-турецкая пропаганда, которая в корне противоречит интересам и официальной позиции Москвы. В этой деятельности, в которой услужничая армянам особо преуспел первый заместитель председателя Комитета Российской Государственной Думы по вопросам СНГ, Евразийской интеграции и работе с соотечественниками Константин Затулин (читай Затулян), теперь появился и новый фрукт - военный эксперт, член созданного армянами "Лазаревского клуба" Константин Сивков.

Так, тёзка Затулина в интервью армянскому ресурсу "Ноев Ковчег", внезапно заявил, что "Азербайджан - враждебное для России государство". Сколько армянского коньяка перед подобным бредовым заявлением выпил Сивков мы не знаем, но, учитывая, как в последнее время активировался Затулян, очевидно, что и члены "Лазаревского клуба" пошли отрабатывать грязные деньги, вливаемые армянскими лоббистами.

Еще в середине декабря прошлого года Сивков открыто говорил о захвате армянами азербайджанских территорий, в частности отметив, что два села, ранее оккупированных армянскими ВС, по справедливости перешли под контроль Баку.

"В начале 90-х армяне захватили села Чайлаггала и Кохне Таглар. Когда я потом приезжал в Армению, то говорил, что эти села надо бы по-хорошему отдать Азербайджану. На меня друзья-армяне страшно обиделись, но я остаюсь при своем мнении", - сказал тогда военный эксперт, подчеркнув, что Азербайджан уже подписал мирное соглашение, гарантировав тем самым безопасность армян в Карабахе, а армянские вооруженные формирования необходимо расформировывать. То есть Сивков соглашался с установленной в регионе новой реальностью.

Смена его настроения объясняется видимо тем, что армянские друзья Сивкова, а также тёзка Затулин, который, кстати говоря, и является одним из инициаторов создания проплаченного "Лазаревского (фан-)клуба", подарили ему как минимум пару бутылок своего коньяка, превратив его в настоящего армянского нахлебника.

Напомним, что "Лазаревский клуб" - это организация, целью которой якобы является укрепление российско-армянских отношений. Заявления, которые постоянно звучат от членов этой легкомысленной тусовки, всегда в корне противоречат официальной позиции и интересам России. Созданный в качестве противовеса проамериканским сторонникам Никола Пашиняна, армянский фан-клуб получил солидное финансирование в размере 150 млн руб от госкорпораций "Рособоронэкспорт" и "Газпромэкспорт", а также неизменно пользуется материальной поддержкой таких российских бизнесменов армянского происхождения как Самвел Карапетян (группа "Ташир"), Сергей Амбарцумян (концерн "Монарх"), Камо Авагумян (компания "Авилон") и др. Юридический статус организации до настоящего времени не определен, зато в состав учредителей его московской дирекции, среди прочих, входит возглавляемый Затулиным Институт стран СНГ.

Интересно то, что Сивков прекрасно знает о том, у Азербайджана и России весьма тесные отношения, которые с каждым годом выходят на новый уровень, но все равно пошел делать лживые и неадекватные заявления.

Так например, в мае этого года состоялась встреча премьер-министра Азербайджана и возглавляемой им азербайджанской делегации с премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным и членами российского правительства. На встрече обсуждались вопросы экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества. Также были рассмотрены вопросы совместной борьбы с коронавирусной инфекцией. Анализируя итоги можно с уверенностью сказать, что визит показал, что в рабочем порядке решаются и не отменяются проекты в сфере экономического сотрудничества сторон, зафиксированные в шести дорожных картах. Инвестиции, торговля, бизнес-коммуникации, цифровизация, межрегиональное сотрудничество. В том числе комплекс вопросов, обсужденных по линии министерств транспорта, связи и высоких технологий показывает, насколько обстоятельства подгоняют стороны скоординироваться в этих направлениях. Когда трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении преодолеет инерционные подходы третьей стороны, это позволит России и Азербайджану ускориться в реализации ключевых транспортных и цифровых проектов и подтягивать под большую региональную платформу остальных сомневающихся. Связка России и Азербайджана, как одного из ключевых тандемов региональной политики, определяет развитие процессов в регионе Большой Евразии на долгосрочную перспективу.

Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на пандемию: в январе-марте этого года удалось увеличить двусторонний товарооборот примерно на 3,5 процента, что составляет 680 миллионов долларов. В Азербайджане действует около 1000 компаний и совместных предприятий, спонсируемых российским капиталом.

Российско-азербайджанские отношения развиваются в логике той региональной концепции, которую определили на долгосрочную перспективу и согласовали Президенты Ильхам Алиев и Владимир Путин соответственно. Невзирая на периодически возникающие сложные моменты, стороны демонстрируют последовательность в продвижении к общей логической цели. В процессе переформатирования системы международных отношений стратегическое сотрудничество России и Азербайджана, как ключевых архитекторов новой геополитической реальности в регионе, приобретает особое значение.

Российско-азербайджанские отношения в ходе 44-дневной войны в Карабахе прошли самый сложный тест на устойчивость и прагматичность. Сегодня обе стороны демонстрируют взаимные подходы и компромиссы. Азербайджан имеет определенный интерес к евразийским экономическим процессам, которые расширяют формат ЕАЭС и транслируются уже на пространство большой Евразии, предполагая более широкий круг участников. В свою очередь Россия, как страна со значительным тюркским населением, проявляет понимание к процессам тюркской интеграции, которая становится одним из развивающихся трендов международной политики. Вероятно, в ближайшее десятилетие будет меняться транспортная и энергетическая карта большого региона, где на новом уровне смыкаются интересы России и Азербайджана. Тем временем в Армении стремительно процветает русофобия и эта страна занимается лишь тем, что устраивает бессмысленные провокации с целью оттянуть процессы, которым уже невозможно противостоять. На освобожденных территориях и в регионе сформировалась новая реальность, которая которая даст новый импульс и азербайджано-российским отношениям, и сотрудничеству России и Азербайджана с ключевыми партнерами в мире и регионе.

Учитывая все вышесказанное, чувствуется, что Константина Сивкова и ему подобных армянских нахлебников не интересуют ни правда, ни государственные интересы России, - их цель сегодня - это оправдать гонорары от армянского лобби. Даже если это будет во имя ущемления интересов России.

Вообще, вызывает удивление, почему компетентные органы не привлекают к уголовной ответственности людей, которые, продвигая неадекватные мысли свои армянских покровителей, фактически являются предателями своей родины? "Лазаревский клуб" открыто работает на интересы иностранного государства, будучи уверенным, что всесильное армянское лобби отмажет его членов от любой ответственности перед российским государством. Подобное пренебрежение интересами собственной страны стало естественным вследствие беспрецедентного влияния армянского лобби на принятие решений в РФ. Подобные предатели могут подвести Россию к опасной ситуации, если их не остановить. Этот фан-клуб как минимум необходимо разогнать и закрыть.

М.Ахмедзаде