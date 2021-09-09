Мадат Гулиев встретился с министром торговли Казахстана

Министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов встретился с министром оборонной промышленности Азербайджана Мадатом Гулиевым.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом Султанов, находящийся с визитом в Азербайджане, написал в Facebook.

По словам Султанова, стороны обсудили возможности сотрудничества в военно-технической сфере.

Министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов прибыл с визитом в Азербайджан восьмого сентября. В рамках визита планируется участие Султанова в заседании казахстанско-азербайджанской Межправительственной комиссии.