https://news.day.az/politics/1378159.html Мадат Гулиев встретился с министром торговли Казахстана
Мадат Гулиев встретился с министром торговли Казахстана
Министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов встретился с министром оборонной промышленности Азербайджана Мадатом Гулиевым.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом Султанов, находящийся с визитом в Азербайджане, написал в Facebook.
По словам Султанова, стороны обсудили возможности сотрудничества в военно-технической сфере.
Министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов прибыл с визитом в Азербайджан восьмого сентября. В рамках визита планируется участие Султанова в заседании казахстанско-азербайджанской Межправительственной комиссии.
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