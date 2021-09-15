Задержаны водители, незаконно проникшие на территорию Азербайджана по дороге Герус-Гафан

В армянской прессе появилась информация о задержании азербайджанскими полицейскими водителей двух грузовиков, следовавших из Ирана по автодороге Герус-Гафан.

Как передает Day.Az, начальник пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Эхсан Захидов сообщил АПА, что задержанные водители незаконно въехали на территорию Азербайджана:

"Автомобили, которые незаконно проехали на территорию Азербайджана через Армению, были задержаны сотрудниками Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы. В отношении водителей этих автомобилей будут приняты соответствующие меры в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики".