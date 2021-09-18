Как Арцрун Ованнисян лгал про сбитые беспилотники в Карабахе и выставил Армению на посмешище

Армянский военный эксперт Ван Амбарцумян спустя год после войны рассказал в интервью ведущему Армену Григоряну про ложь армянской пропаганды, опровергая утверждения, что армянская армия сбила дрон Hermes - 900 израильской компании Elbit Systems.

Напомним, что во время Второй карабахской войны армяне утверждали, что якобы их вооруженным силам удалось сбить вышеупомянутый азербайджанский беспилотник.

Ответ военного эксперта сильно разачаровал армян. По его словам, это катастрофическая чушь и откровенная ложь. Причем фейк был состряпан для того, чтобы еще больше превознести премьер-министра Армении Пашиняна в глазах армянского народа, якобы дрон был сбит с помощью, закупленных у Иордании комплексов "Оса-АКМ".

"Азербайджанские дроны летели на высоте 9100 метров. Это его штатная высота работы, чтобы максимально обезопасить себя от ПВО противника. Чем выше, тем его труднее сбивать. У "Оса-АКМ" максимальная высота поражения аэродинамической цели 5000 метров. То есть, Армения не умеет вести информационную войну и выставляет себя на посмешище", - приходит к выводу армянский военный эксперт.

Далее ведущий признался, что новость о сбитии беспилотника Hermes - 900 вызвала сомнения у его подписчиков. Чтобы пролить свет на происходящее, он спросил у тогда ещё пресс-секретаря Министерства обороны Армении Арцруна Ованнисяна, чем же был сбит БПЛА. Ответ Арцруна был таким же лживым, как и весь этот фейк - он был сбит комплексом "Оса-АКМ".

"Мне сейчас дико стыдно за заявление Арцруна. Это была просто ложь", - откровенно отметил ведущий.

Откровенная брехня Ованнисяна возмутила гостя программы. Амбарцумян отметил, что ЗРК "Оса-АКМ" создавался еще в советское время и не предназначен для борьбы с такими современными беспилотниками как Hermes. В свою очередь, Hermes имеет мощный бортовый комплекс обороны, идентифицирует место пуска и излучает мощные радиоэлектронные помехи.

Но и это ещё не всё. Ведущий рассказал об очередной выдумке наших соседей, якобы некие армянские айтишники создали программу и сбили с ее помощью Hermes. В тот же момент гость программы справедливо задал встречный вопрос - а при чем здесь программа и зенитно-ракетный комплекс?

"Пришла пора рассказать правду и устыдиться", - с горечью заключил ведущий.