https://news.day.az/politics/1381248.html Военнослужащие убирают "флаг" сепаратистов со всех въезжающих в Азербайджан автобусов - ВИДЕО
Военнослужащие убирают "флаг" сепаратистов со всех въезжающих в Азербайджан автобусов - ВИДЕО
В Сети набирает популярность видео, которое повергло армян в шок.
Как видно из кадров, военнослужащий Азербайджана с помощью ножа убирает так называемый "флаг" карабахских сепаратистов с въезжающего на территорию Азербайджана автобуса.
Примечательно, что комментирующие видео армянские телеграм-каналы подчеркивают, что автобусы, въезжающие на территорию Азербайджана, должны соответствовать госстандартам нашей страны.
Представляем вашему вниманию данные кадры:
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