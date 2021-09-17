Военнослужащие убирают "флаг" сепаратистов со всех въезжающих в Азербайджан автобусов

В Сети набирает популярность видео, которое повергло армян в шок.

Как видно из кадров, военнослужащий Азербайджана с помощью ножа убирает так называемый "флаг" карабахских сепаратистов с въезжающего на территорию Азербайджана автобуса.

Примечательно, что комментирующие видео армянские телеграм-каналы подчеркивают, что автобусы, въезжающие на территорию Азербайджана, должны соответствовать госстандартам нашей страны.

Представляем вашему вниманию данные кадры: