Показатели Азербайджана намеренно занижались в рейтингах Doing Business

Всемирный банк (ВБ) официально прекратил составление и публикацию рейтинга Doing Business (DB). Причина такого решения может стать крупнейшим скандалом в истории мировых финансовых институтов. Расследование ВБ показало сознательное и некорректное улучшение в 2018 году рейтинга DB Китая, в 2020 году - Саудовской Аравии и ухудшение в 2020 году оценок Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ, эти изменения в рейтингах сделаны под давлением экс-главы ВБ Джима Ён Кима, руководителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой и одного из создателей рейтинга - Симеона Дянкова. Обвинений в коррупции ни в чей адрес не выдвинуто. Но репутация Doing Business, на который ориентировались при улучшении инвестклимата многие страны, уничтожена. Карьера главы МВФ, отрицающей обвинения, под вопросом.

Всемирный банк в четверг, 16 сентября, официально сообщил о прекращении составления и публикации рейтинга DB, в течение последних 17 лет самого авторитетного композитного рейтинга условий ведения бизнеса в отдельных юрисдикциях и мегаполисах мира. О "приостановке" публикации рейтинга DB международная организация объявила еще в июне 2020 года. Тогда ВБ сослался (без подробностей) на "неточности" (irregularities) в рейтингах 2018 и 2020 годов из-за нарушений методологии DB и объявил об аудите пяти последних рейтингов. В четверг же наблюдательный совет ВБ сообщил о прекращении составления рейтинга и об итогах расследований - внутреннего и внешнего. Для последнего была нанята американская юридическая компания WilmerHale. На вопросы "Ъ" пресс-служба ВБ в Вашингтоне ответила лаконично: "Отчет говорит сам за себя".

Внутренние расследования ВБ "подняли вопросы этического характера, касающиеся действий как текущих, так и бывших сотрудников банка". В отчете ВБ о внутреннем аудите указывается, что речь шла о Китае, ОАЭ, Азербайджане и Саудовской Аравии.

Самые сильные "искажающие корректировки" коснулись Китая - без них страна в рейтинге 2018 года заняла бы 85-ю позицию, а не 78-ю. Саудовская Аравия, в свою очередь, сместилась бы в DB-2020 лишь на одну позицию - с 62-го на 63-е место. По Азербайджану корректировка носила отрицательный характер, а по ОАЭ оказалась незначительной и не привела к изменению позиции в рейтинге. По остальным странам нарушений выявлено не было. Отчет WilmerHale, датированный 15 сентября, более красноречив, несмотря на то что информации у юристов-расследователей было мало, в ВБ принята практика уничтожения всей информации с "казенных" мобильных устройств после увольнения сотрудника из группы. Тем не менее на базе множества интервью, проведенных с января 2020 года, WilmerHale восстановила предполагаемую картину манипуляций с рейтингами DB до их публикации. Подтверждено, что они нарушают принципы составления рейтинга и этические нормы в широком смысле.

В расследованиях три эпизода нарушений.

Первый - некорректное "улучшение" рейтинга КНР в DB-2018, в результате которого Китай вместо снижения в рейтинге до 85-го места по крайней мере не упал в нем. В отчете подробно описываются встречи президента ВБ Кима с неназванными официальными лицами КНР, внутреннее обсуждение в ВБ на высшем уровне будущего "недовольства" Китая, назначение Кристалины Георгиевой (тогда исполнительного директора ВБ) ответственной за "улучшение" рейтинга и попытки манипуляций с местом КНР в DB. Сначала предлагалось объединить в показателях Китай с Гонконгом (при этом пришлось бы публиковать отдельно рейтинг Макао, по которому у ВБ просто не собиралась часть данных, и от этой идеи отказались), затем - увеличить вес в рейтинге КНР субрейтингов Пекина и Шанхая (это сильно затронуло бы остальные страны мира), затем - пользуясь тем, что законодательство КНР уникально, изменить оценку легкости открытия бизнеса, получения кредитов и уплаты налогов в суммарном рейтинге Китая. Реализован был последний вариант.

Один из авторов рейтинга DB Симеон Дянков (рейтинг DB основан на его совместной работе 2002 года с экономистом Андреем Шлейфером и другими соавторами), на тот момент советник госпожи Георгиевой (господин Дянков работал за последние 20 лет во многих структурах, был министром финансов и вице-премьером Болгарии, ректором Российской экономической школы в Москве, Институте Петерсена, основывал центр Ideas42 и работает в Лондонской школе экономики сейчас), участвовал и в этом эпизоде, и в сходной "коррекции" рейтинга Саудовской Аравии в DB-2020. Там вопрос заключался в том, как оценивать изменения системы уплаты НДС. По инициативе господина Дянкова оценка реформы (а также оценка ОАЭ с такой же реформой) была улучшена, и в итоге Саудовская Аравия обогнала своего идеологического конкурента Иорданию в рейтинге "Топ-10 улучшивших положение в DB".

В третьем эпизоде, обсуждавшемся в августе 2019 года при подготовке DB-2020, господин Дянков, по данным WilmerHale, произвольно отказался учитывать результаты ряда реформ в Азербайджане, организовав "внешний аудит" данных, якобы выяснивший, что реформы там "заморожены".

В случае с Азербайджаном Симеон Дянков, по этим данным, ссылался на некий негласный "протокол Узбекистана" - из отчета косвенно следует, что некоторое время назад в одном из отчетов команда DB приняла решение на основании своих соображений "заморозить" (не признать) данные, поступившие из этой страны.

Как Всемирный банк признал отрыв Doing Business от реальности

Это временный статус части сотрудников ВБ, которые выполняли распоряжения, опасаясь увольнения (для части из них, не имеющих американского гражданства, это означало бы необходимость немедленно покинуть Вашингтон, в котором они могли работать десятилетиями), практика "возмещающих" контрактов банка (RAS) с богатыми странами и проблемы с конфликтом интересов в аудите и внешнем наблюдении за составлением DB.

При этом в опросах WilmerHale ряд сотрудников указал на "враждебные" комментарии Симеона Дянкова, почти единогласно характеризуя его как "тирана" и "хама", создавшего в команде составителей рейтинга "токсичную атмосферу". Видимо осознавая, что речь на самом деле идет о человеке, который Doing Business, по сути, и придумал, ВБ решил, что исправить репутацию рейтинга после произошедшего невозможно: DB мертв.

Судя по всему, ВБ будет готовить на смену ему новую систему оценок, но конфликт на этом вряд ли будет исчерпан.

Расследование в ВБ велось при руководстве американца Дэйвида Малпасса, сменившего господина Кима в 2019 году, Кристалина Георгиева сменила Кристину Лагард, нынешнего руководителя Европейского центробанка, на посту главы МВФ в это же время. Напомним, нынешний пост главы МВФ - не самый высокий из тех, на которые претендовала Кристалина Георгиева: в 2016 году она, работая в Еврокомиссии, претендовала на пост генерального секретаря ООН (Болгария заменила на нее своего кандидата-фаворита, главу ЮНЕСКО Ирину Бокову, имевшую репутацию "пророссийского" кандидата), но проиграла выборы. По итогам текущих событий долговременный конфликт МВФ (и в меньшей степени ВБ) с США при Дональде Трампе может вспыхнуть с новой силой. Кристалина Георгиева уже заявила, что категорически не согласна с выводами ВБ о ее давлении на его сотрудников в целях улучшения бизнес-рейтинга Китая. Другие участники скандала пока дополнительно комментарии не давали. Минфин США в четверг заявил, что проблемы с DB "серьезны".

Отметим, что претензии к Doing Business, а особенно к практике "признания" или "непризнания" реформ и "согласования" с национальными правительствами изменений в данных, нарастали много лет - особой тайны во взаимодействии с командой Симеона Дянкова не делалось. Не исключено и вовлечение в конфликт России, с которой в течение многих лет карьерно связаны Джим Ен Ким, Кристалина Георгиева и Симеон Дянков, не говоря уже о том, что в центре скандала не только руководство МВФ и ВБ, но и правительство КНР, которое прямо обвиняется в давлении на международные институты. К тому же расследование WilmerHale не закончено: компания в отчете сообщает, что это результат исследования по "первому треку" (что произошло и почему). Отчет по "второму треку" сообщит руководству ВБ мнение юристов о том, кого привлекать к правовой ответственности за случившееся; он еще не готов.